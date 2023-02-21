Путин поблагодарил жителей новых регионов за решимость быть с Россией
Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию обратился с тёплыми словами к жителям новых регионов и поблагодарил их за решимость "быть с Россией, со своей Родиной", несмотря на угрозы Украины. Лайф публикует видео.
Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию обратился с тёплыми словами к жителям новых регионов. Видео © LIFE
"Особые слова жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Вы сами, дорогие друзья, вы сами определили своё будущее на референдумах. Сделали твёрдый выбор, несмотря на угрозы и террор неонацистов, в условиях, когда совсем рядом шли военные действия. Но не было и нет ничего сильнее вашей решимости быть с Россией, со своей Родиной", — сказал глава государства.
После этих слов все присутствующие встали в едином порыве и аплодировали, прервав ненадолго речь президента. "Эта реакция зала в адрес жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсона. Низкий им всем поклон", — подчеркнул российский лидер.
Путин пообещал сделать всё, чтобы долгожданный мир установился в новых регионах, а население почувствовало себя в безопасности. Он добавил, что уже сегодня многие субъекты РФ напрямую оказывают поддержку городам и посёлкам в зоне СВО.
Также во время выступления Путин призвал окружить вниманием и заботой семью каждого участника СВО. Он назвал долгом России "поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию".
LIFE