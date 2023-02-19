Автор гимна СВО "Триста тридцать три" сообщил об угрозах с украинской стороны

Автору песни о спецоперации "Триста тридцать три" Александру Ванюшкину и его жене поступают угрозы с украинской стороны. Об этом сообщил сам музыкант.

"Угрожают всей моей семье. Видимо, они не дремлют и контролируют даже наши песни. Сначала моей жене начали писать и её запугивать, потом они стали ей звонить. Они ей сказали, что меня доставят к ней в мешке для товаров Т9 (для трупов)", — рассказал Ванюшкин в беседе с РИА "Новости".

Он считает, что с помощью гармошки и песни выполнил "свою задачу", раз вызвал такую реакцию со стороны Украины.

Ванюшкин — бывший подполковник ФСИН. Он не раз воевал в горячих точках, служил в отряде спецназа "Вепрь", руководил штурмовым отделением в Ханкале и Грозном. Сейчас он возит в зону СВО гуманитарную помощь.