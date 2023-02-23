Герой РФ Красов: Послание Путина ставит точку в попытках Запада говорить с позиции обмана

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию ставит точку в попытках Запада разговаривать с Россией с позиции обмана и превосходства. Об этом в беседе с Лайфом заявил Андрей Красов, Герой Российской Федерации, полковник, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, член правления общероссийской общественной организации "Российская ассоциация Героев".

"Россия не позволит использовать международные договорённости в ущерб своим государственным интересам, суверенитету, национальной и мировой безопасности. В своём послании президент вскрыл факты разрушения американцами системы мировой безопасности: США в своих эгоистических целях уничтожили архитектуру мировой безопасности, сложившуюся после Второй мировой войны", — отметил Красов.

Полковник добавил, что Вашингтон сделал это для установления гегемонии, которая позволила грабить страны и народы по всему миру. Также Красов подчеркнул, что США в одностороннем порядке вышли из Договора о ПРО, создали множество угроз на границе с Россией на постсоветском пространстве и разожгли конфликты для глобального доминирования по всему миру.

"Всё это снизило уровень доверия к США и сделало окончательно ясным истину, что США и НАТО не способны к диалогу и конструктивному взаимодействию. В этих условиях сохранение для России участия в СНВ-3 — это прямая угроза национальной безопасности. СНВ-3 направлен на сокращение объёмов ядерных арсеналов, но сегодня, по сути дела, это одностороннее разоружение России перед лицом военной угрозы со стороны НАТО", — объяснил собеседник Лайфа.

По его словам, президент справедливо обращает внимание, что в НАТО не только США обладают ядерным оружием, но и Франция, и Британия, а у них таких договоров нет. Структуры альянса позволяли Вашингтону обходить ограничения, которые накладывает договор, указал эксперт.

"Россия отказывается участвовать в таких обманных договорённостях, и мы вынуждены принять все необходимые меры в целях обеспечения своей национальной безопасности", — подчеркнул Красов.

Самое главное, что отметил президент в этом послании, то, что наше общество консолидировалось перед лицом глобальных угроз, которые нам подготовил Запад, считает парламентарий.

"И вот то, что президент сказал в заключение, — мы — одна страна, мы — один народ, и мы, вне всякого сомнения, достигнем, выполним все задачи, которые перед нами стоят. Он в своей речи именно об этом несколько раз как-то напоминал, когда благодарил каждого гражданина Российской Федерации, который участвует в специальной военной операции, кто-то лечит <...> кто-то готовит, отправляет и сопровождает гуманитарные грузы. То есть объединилась вся страна перед лицом глобальных угроз, которые подготовил нам коллективный Запад, и тут, наверное, конечно, уместны как бы несколько исторических параллелей", — сказал Красов.

Герой России напомнил, как Запад подготовил фашистскую Германию к походу на восток, когда под знамёнами Гитлера практически оказались все страны Европы. Сейчас ситуация повторилась, отметил полковник. Он подчеркнул, что коллективный Запад сначала подготовил почву для киевской хунты, потом совершил государственный переворот на Украине и воспитал новых нацистов XXI века.