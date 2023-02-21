МИД России допустил шаги навстречу США по ДСНВ при одном условии

Шаги со стороны России навстречу США в контексте ДСНВ возможны только при том условии, что Вашингтон проявит политическую волю для общей деэскалации, говорится в официальном заявлении МИД РФ.

"В Вашингтоне должны проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования договора и, соответственно, всестороннего обеспечения его жизнеспособности. Призываем американскую сторону именно к этому. До тех пор любые наши шаги навстречу Вашингтону в контексте ДСНВ абсолютно исключены", — сказано в сообщении на сайте ведомства.

В МИД обратили внимание на то, что политика США направлена на подрыв национальной безопасности России, что прямо противоречит закреплённым в преамбуле СНВ-3 фундаментальным принципам. Министерство считает, что обстоятельства изменились коренным образом с момента заключения договора.

Тем не менее Москва продолжит соблюдать прописанные в документе количественные ограничения на стратегические наступательные вооружения для поддержания стабильности в ракетно-ядерной сфере.