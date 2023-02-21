Франция сожалеет о решении России приостановить участие в ДСНВ

Париж выразил сожаление по поводу решения Москвы приостановить участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3). Об этом заявили во французском внешнеполитическом ведомстве.

"Франция сожалеет о сделанном сегодня заявлении президента РФ Владимира Путина о приостановке участия России в ДСНВ", — отмечается в тексте.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ — двустороннем договоре с США о взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Документ был подписан в 2010 году. Однако Вашингтон не раз обвинял Москву в несоблюдении договорных условий и требовал вернуть практику инспектирования российских военных объектов. В России отвергли обвинения и отметили, что именно Штаты пытались обходить положения СНВ-3.