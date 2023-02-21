Балицкий заявил, что послание Путина отучит Запад принимать вежливость России за слабость

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что после слов Владимира Путина иностранцы прекратят воспринимать дипломатию и вежливость России как слабость. Так он прокомментировал Послание президента РФ Федеральному собранию.

"Нашу вежливость воспринимают как нашу слабость, это ошибочно. Долгое время колониальные страны, такие как Англия, Франция, Америка, — все, кто поднялся, создался на рабском труде, — так же продолжали относиться и к России. Мы сегодня меняем курс, мы сегодня устанавливаем свои правила, правила справедливости, правила в первую очередь семейных ценностей, о которых сегодня также говорил президент", — сказал Балицкий.

В дополнение он напомнил, что с этого момента Россия приостановила участие в ДСНВ и теперь "мы пойдём своим путём".

"[Мы ставим в приоритет] главенство нашего права, Конституции РФ над прочими европейскими выдуманными структурами, которые сегодня абсолютно несправедливы по отношению к нашей стране", — подчеркнул глава Запорожской области.