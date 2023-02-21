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21 февраля, 11:27

Путин отменил указ 2012 года о мерах по реализации внешнеполитического курса России

Президент России Владимир Путин постановил считать утратившим силу указ о мерах по реализации внешнеполитического курса РФ, который действовал с 2012 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как подчёркивается в новом указе, он подписан в целях обеспечения национальных интересов России в связи с глубокими изменениями, которые происходят в международных отношениях. Указ вступает в силу со дня публикации.

Послание Путина длилось 1 час 45 минут и завершилось словами: "Правда — за нами!"

Послание Путина длилось 1 час 45 минут и завершилось словами: "Правда — за нами!"

Ранее глава государства в ходе оглашения Послания Федеральному собранию сообщил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Президент подчеркнул, что именно приостанавливает, а не выходит из договора, и объяснил почему.

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kremlin.ru

Никита Никонов
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