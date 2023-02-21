Путин отменил указ 2012 года о мерах по реализации внешнеполитического курса России

Президент России Владимир Путин постановил считать утратившим силу указ о мерах по реализации внешнеполитического курса РФ, который действовал с 2012 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как подчёркивается в новом указе, он подписан в целях обеспечения национальных интересов России в связи с глубокими изменениями, которые происходят в международных отношениях. Указ вступает в силу со дня публикации.