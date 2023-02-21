Стратегический разворот: Что будет после приостановки Россией СНВ-3 В ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о приостановке договора СНВ-3. Лайф выяснил, почему это произошло и чего ожидать в ближайшем будущем. 21 февраля, 16:16 Обложка © ТАСС / Минобороны РФ

Послание президента Федеральному собранию 2023

21 февраля в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о приостановке договора СНВ-3. Президент сделал акцент на том, что это не окончательный разрыв соглашения.

— Повторю, (Россия) не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает своё участие, — отметил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что, прежде чем РФ вернётся к работе в рамках договора, нужно прояснить несколько ключевых вопросов. Во-первых, нужно понять, на что претендуют такие страны НАТО, как Франция и Великобритания. В данном случае необходимы объяснения, как будут учитываться их стратегические арсеналы и совокупный ударный потенциал альянса.

— Они сейчас своим заявлением сделали, по сути, заявку на участие в этом процессе. Ну и слава богу. Давайте, мы не против. Не нужно только пытаться вновь всем врать, строить из себя поборников мира и разрядки, — подчеркнул президент.

По словам экспертов, США нужно будет подумать и оценить сложившиеся обстоятельства, к которым привели их же действия. Ведь возникает резонный вопрос: если американцы не собираются исполнять условия СНВ-3, почему Россия должна действовать по-другому.

Договор СНВ-3: что это и как он работает

СНВ-3 — это договор между Россией и США об ограничении количества стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010-м и вступивший в силу в феврале 2011-го.

По условиям договора, стороны должны сократить ядерные арсеналы до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков, а также до 1550 единиц боезарядов на этих ракетах, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок (ПУ) МБР и БРПЛ, а также тактического ядерного оружия.

С подписанием договора в обиход экспертов вошли и другие любопытные термины. Например, "неразвернутые" носители и пусковые установки (ПУ), то есть не имеющие боеголовок, не находящиеся в состоянии боевой готовности и используемые для учебных целей.

В договоре также чётко прописан запрет на базирование стратегического наступательного вооружения за пределами национальной территории, то есть запрещено ставить ракеты возле границ США — на Кубе и в Венесуэле, и возле границ России — в Польше, Румынии, Прибалтике и других странах.

СНВ-3 был рассчитан на 10 лет с возможностью продления на 5 лет. В 2021-м президент РФ ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года, однако в данный момент актуальность этого соглашения под большим вопросом.

Цели США на территории России

21 февраля в послании Федеральному собранию Владимир Путин подчеркнул, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений заключался в принципиально других условиях, когда Россия и США противниками друг друга не считали.

Принципиальным моментом СНВ-3 был обоюдный контроль за вооружениями. Договор давал право обеим сторонам проводить плановые проверки стратегических вооружений противоположной стороны на авиабазах, базах межконтинентальных баллистических ракет, подводных лодок.

Известно, что в последнее время США требовали восстановить инспекции. Однако в текущей ситуации, когда геополитический расклад сильно изменился, такие мероприятия не представляются возможными.

— Нам известно, что Запад прямо пытался осуществить удар по нашим стратегическим базам. А теперь они хотят осматривать наши оборонные объекты? — задал резонный вопрос президент РФ Владимир Путин.

Выход США из договора РСМД и СНВ-3

Если внимательно проанализировать события прошлых лет, станет очевидно, что США планомерно шли к выходу сначала из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а затем и СНВ-3.

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Ещё в 2014 году отмечалось, что США вольно трактуют ключевой документ для безопасности в Европе — Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Были проведены испытания ракет-мишеней ПРО, характеристики которых очень похожи на ракеты средней и меньшей дальности. По мнению экспертов, под предлогом пусков могла проходить отработка технологий производства и применения ракет, ранее запрещённых международными соглашениями.

В 2018-м в Конгрессе США вообще заявили, что американцы имеют право приостановить выполнение ДРСМД целиком или же отказаться от применения ряда статей.

Что касается постепенного отказа от СНВ-3, то по некоторым данным, США ещё несколько лет назад начали создавать так называемый "возвратный потенциал": после снятия с ракет боеголовок и платформ для их разведения вместо утилизации стали отправлять их на склад.

При этом, пользуясь юридической лазейкой в договоре, американцы могли разворачивать свои ракеты в неядерном оснащении без каких-либо ограничений, поскольку они формально не попадали под действие договора.

В итоге СНВ-3 из инструмента поддержания мирового баланса сил превратился в формальность и ширму для США.

Ядерные испытания США

Как отметил президент России Владимир Путин, США фактически готовы к испытанию ядерного оружия. По его словам, у них истекают гарантийные сроки отдельных видов ядерных боеприпасов и это может подтолкнуть Вашингтон к такому шагу. При этом у них полным ходом идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов.

Президент РФ подчеркнул, что, если США проведут испытания, у России не останется вариантов, кроме как последовать их примеру. То есть если РФ и начнёт испытания, то в качестве ответного шага.

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— Первыми, мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытания, то и мы проведём, — заявил президент России Владимир Путин.

По словам президента, военное ведомство и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия.

Приостановка СНВ-3: какие будут последствия

— После приостановки договора СНВ-3 Россия будет заниматься развитием своих стратегических сил не только в качественном, но и в количественном отношении. То есть это и модернизация имеющегося потенциала, и численное его наращивание. Вот это самое главное. А также это означает прекращение всякого сотрудничества с США в части, касающейся ядерного вооружения, – подчеркнул военный эксперт Константин Сивков.

Испытание термоядерной бомбы на атолле Бикини, 1954 год. Мощность взрыва 11 Мт, из которых 7 Мт выделилось от деления тампера из урана-238. Фото © Wikipedia

Это подтверждает заявление главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, который отметил, что в связи с приостановкой участия в договоре СНВ-3 РФ, если будет такая необходимость, может увеличить число боезарядов и носителей.

По мнению военных экспертов, следующим шагом России может стать выход из договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), что позволит ей возобновить испытания ядерного оружия на специальных полигонах.

По словам военных аналитиков, всё это вряд ли приведёт к новой гонке вооружений. Точнее, всё будет зависеть от дальнейшего поведения западных стран. У них после приостановки СНВ-3 появится пища для размышлений, и как будут развиваться дальнейшие события, зависит только от них.

В конечном счёте, по словам военных экспертов, приостановка договора СНВ-3 открывает для России возможность укрепить боевые возможности собственных ядерных сил. В данный момент силы ядерного сдерживания оснащены передовой техникой более чем на 90 процентов. Дальнейшее развитие ракетных войск стратегического назначения, авиации и флота может стать сигналом для агрессивно настроенных западных политиков, делающих заявления о том, что России нужно нанести стратегическое поражение на поле боя.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ Что будет после отмены СНВ-3? 0 США могут пойти навстречу и пересмотреть договор Россия выйдет из СНВ-3 окончательно Свой вариант

Авторы Сергей Андреев