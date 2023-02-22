Россия продолжит соблюдать ограничения по числу носителей ядерных зарядов
Ильин из Минобороны подтвердил, что Россия продолжит выполнять количественные ограничения на вооружения в рамках ДСНВ
Российская сторона настроена продолжить соблюдать ограничения по количеству носителей ядерных зарядов, предусмотренные Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений. Такое заявление сделал в среду первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Евгений Ильин.
Как уточняет ТАСС, заявление прозвучало в ходе заседания Совета Федерации, на котором выступил представитель военного ведомства. Он пояснил, что Минобороны активно отслеживает деятельность США по выполнению своих обязательств по указанному договору. В соответствии с полученными данными президент и озвучил меры по наращиванию потенциала сил ядерного сдерживания и принятию на вооружение новых видов СНВ, указал Ильин.
"Что касается уровней, которые были заявлены по количеству носителей ядерных зарядов, они также будут соблюдаться на период паузы в выполнении ДСНВ. И, соответственно, процесс обменного уведомления в рамках соглашений 1988 года между СССР и США также налажен, он существует, он будет реализован в полном объёме", — добавил представитель Минобороны.
Напомним, что в ходе вчерашнего Послания Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил о приостановке участия России в СНВ-3. 22 февраля утром Госдума единогласно проголосовала за приостановку, теперь очередь Совфеда. При этом в МИД заявили, что допускают возвращение к диалогу, но только если Вашингтон сделает шаги по деэскалации.
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