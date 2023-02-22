Россия продолжит соблюдать ограничения по числу носителей ядерных зарядов

Российская сторона настроена продолжить соблюдать ограничения по количеству носителей ядерных зарядов, предусмотренные Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений. Такое заявление сделал в среду первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Евгений Ильин.

Как уточняет ТАСС, заявление прозвучало в ходе заседания Совета Федерации, на котором выступил представитель военного ведомства. Он пояснил, что Минобороны активно отслеживает деятельность США по выполнению своих обязательств по указанному договору. В соответствии с полученными данными президент и озвучил меры по наращиванию потенциала сил ядерного сдерживания и принятию на вооружение новых видов СНВ, указал Ильин.