Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановке участия России в ДСНВ

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, согласно которому Москва приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3). Проект закона появился в думской электронной базе.

Депутаты нижней палаты парламента рассмотрят документ на заседании в среду, 22 февраля. После принятия решения его направят в Совет Федерации. Проект закона был также направлен в Комитеты Госдумы по международным делам и обороне.