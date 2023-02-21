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21 февраля, 19:51

Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановке участия России в ДСНВ

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, согласно которому Москва приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3). Проект закона появился в думской электронной базе.

Депутаты нижней палаты парламента рассмотрят документ на заседании в среду, 22 февраля. После принятия решения его направят в Совет Федерации. Проект закона был также направлен в Комитеты Госдумы по международным делам и обороне.

МИД России допустил шаги навстречу США по ДСНВ при одном условии

МИД России допустил шаги навстречу США по ДСНВ при одном условии

Лайф напоминает: сегодня в Послании Федеральному собранию Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ — двустороннем договоре с США о взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва заранее не предупреждала Вашингтон о приостановке участия в ДСНВ. Документ был подписан в 2010 году. Вашингтон не раз обвинял Москву в несоблюдении договорных условий и требовал вернуть практику инспектирования российских военных объектов. В России отвергли обвинения и отметили, что именно Штаты пытались обходить положения СНВ-3.

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Иван Косицын
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