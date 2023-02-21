Песков: Россия заранее не предупреждала США о приостановке участия в ДСНВ

США узнали о решении РФ приостановить участие в Договоре о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из сегодняшнего послания Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, о том, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, объявил президент Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному собранию. ДСНВ — двусторонний договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Документ подписали президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама 8 апреля 2010 года. Ранее Штаты обвинили Россию в том, что она якобы не соблюдает договор, и призвали впустить инспекторов для оценки арсенала. Посол нашей страны в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ заявил, что ответственность за эскалацию ситуации, связанную с ДСНВ, целиком лежит на Штатах.