Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 15:15

Песков: Россия заранее не предупреждала США о приостановке участия в ДСНВ

США узнали о решении РФ приостановить участие в Договоре о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из сегодняшнего послания Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", — ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС, предупреждала ли Москва заранее Вашингтон.

Медведев оценил приостановку участия России в СНВ-3 фразой "Так вам и надо"

Медведев оценил приостановку участия России в СНВ-3 фразой "Так вам и надо"

Напомним, о том, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, объявил президент Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному собранию. ДСНВ — двусторонний договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Документ подписали президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама 8 апреля 2010 года. Ранее Штаты обвинили Россию в том, что она якобы не соблюдает договор, и призвали впустить инспекторов для оценки арсенала. Посол нашей страны в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ заявил, что ответственность за эскалацию ситуации, связанную с ДСНВ, целиком лежит на Штатах.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Послание Федеральному собранию
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров