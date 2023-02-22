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Регион
Опубликовано 22 февраля 2023, 11:58

Государственная дума приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ

Государственная дума приняла законопроект, приостанавливающий участие России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Накануне его внёс в нижнюю палату парламента президент РФ Владимир Путин.

"Договор содержит положения о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. В целях обеспечения контроля за соблюдением положений Договора каждая из сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность. При этом США целенаправленно не выполняют свои обязательства по Договору в указанной сфере деятельности", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

МИД не исключил выхода США из ДСНВ
МИД не исключил выхода США из ДСНВ

Ранее МИД России допустил шаги навстречу США по ДСНВ при одном условии — если Вашингтон проявит политическую волю для общей деэскалации. В министерстве обратили внимание на то, что политика США направлена на подрыв национальной безопасности РФ, что прямо противоречит закреплённым в преамбуле СНВ-3 фундаментальным принципам.

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LIFE / Павел Баранов

Никита Никонов
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