Государственная дума приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ
Государственная дума приняла законопроект, приостанавливающий участие России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Накануне его внёс в нижнюю палату парламента президент РФ Владимир Путин.
"Договор содержит положения о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. В целях обеспечения контроля за соблюдением положений Договора каждая из сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность. При этом США целенаправленно не выполняют свои обязательства по Договору в указанной сфере деятельности", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Ранее МИД России допустил шаги навстречу США по ДСНВ при одном условии — если Вашингтон проявит политическую волю для общей деэскалации. В министерстве обратили внимание на то, что политика США направлена на подрыв национальной безопасности РФ, что прямо противоречит закреплённым в преамбуле СНВ-3 фундаментальным принципам.
LIFE / Павел Баранов