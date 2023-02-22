Государственная дума приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ

Государственная дума приняла законопроект, приостанавливающий участие России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Накануне его внёс в нижнюю палату парламента президент РФ Владимир Путин.

"Договор содержит положения о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. В целях обеспечения контроля за соблюдением положений Договора каждая из сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность. При этом США целенаправленно не выполняют свои обязательства по Договору в указанной сфере деятельности", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.