МИД не исключил выхода США из ДСНВ

Не стоит исключать возможность выхода США из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Действия Вашингтона прогнозировать сложно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я ничего не исключаю, ранее [США] из многих договоров выходили. Что они могут предпринять дальше, прогнозировать непросто, но поведенческая канва Вашингтона не настраивает на оптимистический лад", — сказал высокопоставленный дипломат в беседе с журналистами.

Рябков добавил, что Россия будет и далее придерживаться центральных количественных ограничений в рамках ДСНВ, а также Соглашения об уведомлении о запусках баллистических ракет. По словам замглавы МИД, на данном этапе этих мер достаточно для поддержания стратегической стабильности.