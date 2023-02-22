МИД не исключил выхода США из ДСНВ
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков допустил, что США сами могут выйти из ДСНВ
Не стоит исключать возможность выхода США из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Действия Вашингтона прогнозировать сложно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я ничего не исключаю, ранее [США] из многих договоров выходили. Что они могут предпринять дальше, прогнозировать непросто, но поведенческая канва Вашингтона не настраивает на оптимистический лад", — сказал высокопоставленный дипломат в беседе с журналистами.
Рябков добавил, что Россия будет и далее придерживаться центральных количественных ограничений в рамках ДСНВ, а также Соглашения об уведомлении о запусках баллистических ракет. По словам замглавы МИД, на данном этапе этих мер достаточно для поддержания стратегической стабильности.
"Россия будет и далее придерживаться центральных количественных ограничений в рамках договора. Об этом вчера заявлено МИД России. Мы также будем соблюдать положения двустороннего советско-американского на тот момент Соглашения 1988 года о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет", — отметил Рябков, указав, что всё остальное зависит от США, от того, какие решения они будут принимать и какого курса придерживаться.
Напомним, накануне в ходе Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. Глава государства особо подчеркнул, что Москва не выходит из договора. Позже Путин внёс в Госдуму соответствующий законопроект. Утром 22 февраля Комитет ГД по международным делам рекомендовал нижней палате его принять.