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Регион
Опубликовано 22 февраля 2023, 09:32

Комитет Думы поддержал законопроект, приостанавливающий участие России в ДСНВ

Комитет Госдумы поддержал законопроект, приостанавливающий участие России в ДСНВ

Комитет Государственной думы по международным делам поддержал и рекомендовал нижней палате принять законопроект, приостанавливающий участие России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом заявил глава комитета Леонид Слуцкий.

"Комитет по международным делам единогласно рекомендовал принять законопроект о приостановлении действия ДСНВ. Вопрос предложено вынести на рассмотрение сегодняшнего пленарного заседания", — сказал депутат журналистам.

Согласно документу, который в Госдуму внёс президент России Владимир Путин, приостанавливается действие ДСНВ. Решение о возобновлении участия РФ в договоре будет приниматься главой государства.

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Как писал Лайф, в ходе Послания Федеральному собранию Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что Вашингтон не был заранее предупреждён о данном решении. Документ был подписан в 2010 году. Стоит добавить, что американские власти не раз обвиняли Россию в несоблюдении договорных условий и требовали вернуть практику инспектирования российских военных объектов. Москва отвергла обвинения и заявила, что именно Штаты пытались обходить положения СНВ-3.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Николь Вербер
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