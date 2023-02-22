Комитет Думы поддержал законопроект, приостанавливающий участие России в ДСНВ

Комитет Государственной думы по международным делам поддержал и рекомендовал нижней палате принять законопроект, приостанавливающий участие России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом заявил глава комитета Леонид Слуцкий.

"Комитет по международным делам единогласно рекомендовал принять законопроект о приостановлении действия ДСНВ. Вопрос предложено вынести на рассмотрение сегодняшнего пленарного заседания", — сказал депутат журналистам.