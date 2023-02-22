Совфед единогласно одобрил приостановку участия России в ДСНВ

Совет Федерации единогласно принял закон о приостановлении действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) с США, с инициативой накануне выступил президент РФ Владимир Путин.

Решение возобновить участие в соглашении может быть принято только главой государства, указано в тексте закона. Документ вступит в силу со дня его официального опубликования. Как пояснил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, США давно обходят положения ДСНВ, но при этом обвиняют во всём Москву.

"Штаты открыто провозгласили курс на нанесение стратегического поражения РФ, что никак не коррелируется с основными тезисами этого соглашения. Они в одностороннем порядке вывели около ста единиц ядерных вооружений, переведя в разряд якобы учебных. Это прямое и явное нарушение договора", — сказал депутат.