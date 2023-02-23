Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с ветеранами боевых действий в День защитника Отечества заявил, что будущее за Россией.

Путин: Будущее за Россией. Видео © LIFE

"Я позавчера, когда выступал с посланием [Федеральному собранию], последние слова были о том, что правда на нашей стороне. Но я когда смотрю на ребят, то хочется добавить: "И будущее точно за нами", — заявил Путин.