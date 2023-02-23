Путин: Будущее за Россией
Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с ветеранами боевых действий в День защитника Отечества заявил, что будущее за Россией.
Путин: Будущее за Россией. Видео © LIFE
"Я позавчера, когда выступал с посланием [Федеральному собранию], последние слова были о том, что правда на нашей стороне. Но я когда смотрю на ребят, то хочется добавить: "И будущее точно за нами", — заявил Путин.
Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Александровском саду. Вместе с ним участие в церемонии приняли ветераны, кадеты, а также бойцы специальной военной операции на Украине.
ТАСС / Сергей Карпухин