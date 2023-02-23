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Регион
Опубликовано 23 февраля 2023, 11:42

Российские школьники отправили участникам СВО письма со словами поддержки

Школьники со всей России перед Днём защитника Отечества написали письма военнослужащим, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в российском движении детей и молодёжи "Движение первых".

Школьники написали письма участникам СВО. Видео © РДДМ "Движение первых"

Ребята отправили письма военным, чтобы поднять их боевой дух. Они написали слова поддержки и пожелали каждому удачи, здоровья и возвращения домой. Дети также приложили к письмам рисунки.

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Ранее Лайф писал о том, что президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества. По его словам, он символизирует героическую историю армии страны.

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РДДМ "Движение первых"

Илья Суриков
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