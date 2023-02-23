Российские школьники отправили участникам СВО письма со словами поддержки
Школьники со всей России перед Днём защитника Отечества написали письма военнослужащим, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в российском движении детей и молодёжи "Движение первых".
Школьники написали письма участникам СВО. Видео © РДДМ "Движение первых"
Ребята отправили письма военным, чтобы поднять их боевой дух. Они написали слова поддержки и пожелали каждому удачи, здоровья и возвращения домой. Дети также приложили к письмам рисунки.
Ранее Лайф писал о том, что президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества. По его словам, он символизирует героическую историю армии страны.
РДДМ "Движение первых"