"Наша сила в единстве": Медведев поздравил россиян с 23 Февраля

Сегодня от каждого россиянина требуются служение стране, верность долгу и чести. Об этом в телеграм-канале заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, поздравляя соотечественников с 23 Февраля.

"День защитника Отечества — особый праздник для всех нас. Самоотверженное служение Родине, верность долгу и чести, стремление отстаивать её безопасность и независимость наперекор любым угрозам — главное, что наше время требует от каждого гражданина России", — написал он.

По словам Медведева, сегодня, как и много лет назад, россияне дают отпор возродившемуся нацизму. Политик поблагодарил тех, кто стойко и мужественно сражается на передовой и приближает своим трудом победу РФ. Он также подчеркнул, что сила страны заключается в единстве её народа, общей ответственности за будущее страны.

"Только вместе мы достигнем поставленных целей, победим врага. С нами великое прошлое, за нами — будущее!" — добавил Медведев.