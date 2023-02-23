Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 февраля, 08:07

"Наша сила в единстве": Медведев поздравил россиян с 23 Февраля

Медведев заявил, что верность долгу и служение РФ сегодня требуются от каждого россиянина

Сегодня от каждого россиянина требуются служение стране, верность долгу и чести. Об этом в телеграм-канале заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, поздравляя соотечественников с 23 Февраля.

"День защитника Отечества — особый праздник для всех нас. Самоотверженное служение Родине, верность долгу и чести, стремление отстаивать её безопасность и независимость наперекор любым угрозам — главное, что наше время требует от каждого гражданина России", — написал он.

По словам Медведева, сегодня, как и много лет назад, россияне дают отпор возродившемуся нацизму. Политик поблагодарил тех, кто стойко и мужественно сражается на передовой и приближает своим трудом победу РФ. Он также подчеркнул, что сила страны заключается в единстве её народа, общей ответственности за будущее страны.

"Только вместе мы достигнем поставленных целей, победим врага. С нами великое прошлое, за нами — будущее!" — добавил Медведев.

Космонавты с МКС пожелали россиянам крепкого здоровья и счастья в День защитника Отечества

Космонавты с МКС пожелали россиянам крепкого здоровья и счастья в День защитника Отечества

Сегодня прямо в полночь россиян поздравил с Днём защитника Отечества президент России Владимир Путин. Он отметил, что этот всенародный праздник "символизирует героическую историю нашей армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников Отчизны".

Обложка ©

VK / Дмитрий Медведев

Светлана Оперук
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • 23 февраля
  • Политика России
  • Общество
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров