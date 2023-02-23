Космонавты с МКС пожелали россиянам крепкого здоровья и счастья в День защитника Отечества

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина с борта МКС поздравили россиян с Днём защитника Отечества. Видеообращение опубликовала в телеграм-канале пресс-служба "Роскосмоса".

Космонавты Прокопьев, Петелин и Кикина с МКС пожелали защитникам Отечества крепкого здоровья и счастья. Видео © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

Петелин подчеркнул, что 23 Февраля принято поздравлять тех, кто выбрал для себя путь служения Родине, защиты её рубежей и интересов. А по словам Прокопьева, сотни тысяч россиян круглосуточно, иногда с риском для жизни, служат стране, чтобы граждане спокойно жили и работали. Он добавил, что космонавты гордятся отвагой, самоотверженностью, уверенностью и силой своих защитников.

"Уважаемые наши соотечественники, все, кто служит в рядах Вооружённых сил Российской Федерации, дорогие ветераны! Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов и исполнения всех желаний. Вы — настоящие герои! С праздником!" — подчеркнула Кикина.