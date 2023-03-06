"Там же деньги": Вслед за Загитовой запела ещё одна чемпионка — Женя Медведева
В сверхпопулярном музыкальном шоу "Маска" 5 марта сняли одну из масок. Ею оказалась личность, которую никто не ожидал там увидеть. Спойлер, она тоже катается на коньках.
Когда делать особо нечего, звёзды начинают петь. Как оказалось, не только личности, связанные с кино или показами мод, но и олимпийские призёры. 14 февраля, прямо в праздник, на фестивале в Москве "Влюблённые в фигурное катание" знаменитая российская фигуристка Алина Загитова неожиданно появилась на сцене не на коньках, а с микрофоном в руках. Девушка в дуэте с Zivert исполнила песню Credo. Но в отличие от звёздных коллег, которые нахваливали таланты Загитовой, простым зрителям показалось, что та поёт под фонограмму, в некоторых местах не попадая в такт.
"Зачем ей это надо? Не знаю. Зачем её хвалят Евгения Медведева и Аделина Сотникова, понятно: у них своё сообщество. Я желаю ей всего хорошего, но совершенно понятно, что это не её епархия, совершенно понятно. Ну а там же деньги, там же инвестиции", — высказался Отар Кушанашвили по этому поводу в ютуб-шоу "Каково!?".
Алина Загитова поёт и не попадает в фонограмму. Видео © Telegram / MK_SportMK
И, кажется, этим выступлением Алина Загитова среди коллег начала своего рода челлендж. Или это только совпадение, что и вторая звезда, покорившая лёд, оказалась на сцене в качестве певицы? В четвёртом выпуске музыкального шоу "Маска" рассекретили личность, скрывавшуюся под маской Шаурмы. Ею как раз и оказалась 23-летняя российская фигуристка и двукратная серебряная призёрка Олимпийских игр Евгения Медведева. Вам понравилось исполнение?
Евгения Медведева пряталась за маской Шаурмы на шоу "Маска". Видео © Telegram / ntv_maska
Станут ли девушки строить теперь свою карьеру в музыкальной индустрии или всё же сосредоточатся на новых спортивных достижениях? Покажет только время. Но можно смело сказать, что проект от НТВ преподнесёт ещё много сюрпризов. Вдруг и Татьяна Навка окажется одной из его участниц.
ТАСС / Станислав Красильников