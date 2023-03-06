"Там же деньги": Вслед за Загитовой запела ещё одна чемпионка — Женя Медведева

Когда делать особо нечего, звёзды начинают петь. Как оказалось, не только личности, связанные с кино или показами мод, но и олимпийские призёры. 14 февраля, прямо в праздник, на фестивале в Москве "Влюблённые в фигурное катание" знаменитая российская фигуристка Алина Загитова неожиданно появилась на сцене не на коньках, а с микрофоном в руках. Девушка в дуэте с Zivert исполнила песню Credo. Но в отличие от звёздных коллег, которые нахваливали таланты Загитовой, простым зрителям показалось, что та поёт под фонограмму, в некоторых местах не попадая в такт.

"Зачем ей это надо? Не знаю. Зачем её хвалят Евгения Медведева и Аделина Сотникова, понятно: у них своё сообщество. Я желаю ей всего хорошего, но совершенно понятно, что это не её епархия, совершенно понятно. Ну а там же деньги, там же инвестиции", — высказался Отар Кушанашвили по этому поводу в ютуб-шоу "Каково!?".

Алина Загитова поёт и не попадает в фонограмму. Видео © Telegram / MK_SportMK

И, кажется, этим выступлением Алина Загитова среди коллег начала своего рода челлендж. Или это только совпадение, что и вторая звезда, покорившая лёд, оказалась на сцене в качестве певицы? В четвёртом выпуске музыкального шоу "Маска" рассекретили личность, скрывавшуюся под маской Шаурмы. Ею как раз и оказалась 23-летняя российская фигуристка и двукратная серебряная призёрка Олимпийских игр Евгения Медведева. Вам понравилось исполнение?

Евгения Медведева пряталась за маской Шаурмы на шоу "Маска". Видео © Telegram / ntv_maska