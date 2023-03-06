Филипп Киркоров нагло своровал традицию Примадонны, пока той нет в стране
Кажется, бывший супруг Аллы Борисовны давно лелеял мечту тоже поучаствовать в приходе весны. И вот спустя столько лет долгожданные слова были произнесены им на камеры.
Киркоров Филипп Бедросович — это просто чудо российской эстрады. Певец в последнее время резко сменил стиль не только в одежде, но и образе: ходит теперь с длинными белоснежными локонами и в синих линзах. Потому на некоторых фото не отличается от Клавы Коки — такой же молодёжный. По слухам, преображениями поп-король начал активно заниматься, встретив новую любовь своей жизни, которая оказалась гораздо моложе народного артиста. Надеемся, скоро Филипп Бедросович всё нам расскажет и покажет. Но интересно и то, что и о своих бывших более старшего поколения он тоже не забывает.
Филипп Киркоров и Клава Кока в одинаковых нарядах. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fkirkorov, klavacoca
Есть у Аллы Борисовны, которая сейчас живёт в Израиле, одна традиция, которую та придумала много лет назад и взяла на вооружение. В первое воскресенье марта Примадонна поздравляет поклонников с началом нового сезона и "разрешает весну". В этом году исключения не случилось — в социальных сетях красуется фотография Пугачёвой с подписью "С первым воскресеньем весны!".
Немного уставшая Примадонна. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey
Вот только появился ещё кое-кто, желающий поучаствовать в такой знаменитой традиции. Во время открытия нового выпуска шоу "Маска" на НТВ от 5 марта, где Бедросович является председателем жюри, он с гордостью произнёс речь, в которой "весну разрешил". Слова им были произнесены такие же, да и дата совпала. Не плагиат ли это на ритуал Примадонны? Отношение Киркорова к шоу "Маска" вообще интересное. Например, в прошлый раз поп-король по-настоящему занервничал, когда в одной из масок узнал, как ему показалось, бывшую пассию. По его словам, именно та и увела его из семьи.
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ТАСС / Антон Новодережкин