Филипп Киркоров нагло своровал традицию Примадонны, пока той нет в стране

Киркоров Филипп Бедросович — это просто чудо российской эстрады. Певец в последнее время резко сменил стиль не только в одежде, но и образе: ходит теперь с длинными белоснежными локонами и в синих линзах. Потому на некоторых фото не отличается от Клавы Коки — такой же молодёжный. По слухам, преображениями поп-король начал активно заниматься, встретив новую любовь своей жизни, которая оказалась гораздо моложе народного артиста. Надеемся, скоро Филипп Бедросович всё нам расскажет и покажет. Но интересно и то, что и о своих бывших более старшего поколения он тоже не забывает.

Филипп Киркоров и Клава Кока в одинаковых нарядах. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fkirkorov, klavacoca

Есть у Аллы Борисовны, которая сейчас живёт в Израиле, одна традиция, которую та придумала много лет назад и взяла на вооружение. В первое воскресенье марта Примадонна поздравляет поклонников с началом нового сезона и "разрешает весну". В этом году исключения не случилось — в социальных сетях красуется фотография Пугачёвой с подписью "С первым воскресеньем весны!".

Немного уставшая Примадонна. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey