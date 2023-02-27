"Увели меня из семьи": Киркоров на шоу "Маска" встретил мерзкую, но сексуальную бывшую
Музыкальное шоу "Маска" на НТВ полюбилось зрителям не только из-за персонажей в ярких костюмах, но и звёздного жюри. Киркоров проболтался о причине развода с Пугачёвой, заподозрив в маске бывшую.
Популярное музыкальное шоу "Маска" на НТВ недавно вышло в эфир с четвёртым сезоном и уже поразило зрителей откровениями, которые те смогли услышать от судей во время обсуждений очередного персонажа. Смысл реалити — угадать звёздную личность, которая прячется от судей в ярком и красивом костюме. Как председатель жюри, Филипп Бедросович выдвигает всегда больше всех предположений. Но никто не мог ожидать, что в маске таинственного Скорпиона поп-король увидит одну из своих бывших пассий, так ещё и обвинит ту в разладе одного из своих браков.
"Вы были и мерзкой тоже. Но всегда были невероятно талантливой, сексуальной, обольстительной. И вы меня увели из семьи", — сказал тогда Киркоров.
Анастасия Стоцкая и Филипп Киркоров. Фото © ТАСС / Сергей Петров
Но к кому именно обращался король эстрады? Оказалось, что по голосу и повадкам в таинственном участнике Филипп узнал певицу Анастасию Стоцкую. Это заявление шокировало остальных членов жюри, но председатель никак не хотел отходить от темы, вспоминая давние времена. Если раньше были версии, что звёздный брак Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова распался из-за неверности супруги, то на шоу "Маска" в эфире от 26 февраля прозвучало чистосердечное признание, кого именно стоит винить в разводе с Примадонной. Однако уже под конец своей пламенной речи поп-король поблагодарил Скорпиона, ведь Стоцкая тогда открыла ему глаза на реальное положение дел в браке с Аллой Борисовной.
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Rutube/НТВ