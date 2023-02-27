"Увели меня из семьи": Киркоров на шоу "Маска" встретил мерзкую, но сексуальную бывшую

Популярное музыкальное шоу "Маска" на НТВ недавно вышло в эфир с четвёртым сезоном и уже поразило зрителей откровениями, которые те смогли услышать от судей во время обсуждений очередного персонажа. Смысл реалити — угадать звёздную личность, которая прячется от судей в ярком и красивом костюме. Как председатель жюри, Филипп Бедросович выдвигает всегда больше всех предположений. Но никто не мог ожидать, что в маске таинственного Скорпиона поп-король увидит одну из своих бывших пассий, так ещё и обвинит ту в разладе одного из своих браков.

"Вы были и мерзкой тоже. Но всегда были невероятно талантливой, сексуальной, обольстительной. И вы меня увели из семьи", — сказал тогда Киркоров.

Анастасия Стоцкая и Филипп Киркоров. Фото © ТАСС / Сергей Петров