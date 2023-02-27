Что можно и категорически нельзя делать в первый день Великого поста, Чистый понедельник

Как следует провести Чистый понедельник 27 февраля

Нашим предкам было привычно начинать Чистый понедельник с богослужения в церкви. После утренних молитв они возвращались домой и приступали к уборке. Традиция сохранилась и по сей день. Верующие православные христиане наводят порядок, ведь Чистый понедельник 2023 года должен оправдывать своё название. Не менее важно в первый день Великого поста носить чистые вещи, потому как порванная и грязная одежда может не только испортить атмосферу праздника, но и оставить плохой след на будущем.

В первый день Великого поста — Чистый понедельник — нужно заняться уборкой. Фото © Getty Images / Natalia Kostikova / EyeEm

Какие есть традиции и обычаи первого дня поста? В старину в Чистый понедельник было принято обливаться колодезной водой и посещать баню. Наиболее крепкие и выносливые люди отправлялись к водоёмам, чтобы помыться в чистой и холодной воде. Кроме того, распространена традиция пересадки комнатных растений. Считается, что именно в Чистый понедельник они лучше всего приживаются и начинают активно расти.

Чистый понедельник было принято проводить в бане — это традиция. Фото © Getty Images

Наши предки верили, что всю еду, оставшуюся после Масленицы, необходимо отдать птицам и животным. Выбрасывать её запрещалось, чтобы не навлечь несчастье на близких людей, как и доедать самим.

Что нельзя делать в Чистый понедельник

А вот самим доедать вкусности, оставшиеся после праздника Масленицы, ни в коем случае нельзя. Всё дело в том, что первые три дня Великого поста являются самыми строгими. Христиане, соблюдающие пост, вообще воздерживаются от еды, употребляя только воду. В прошлом наши предки верили, что если не прополоскать рот от еды в Чистый понедельник, то можно увидеть дьявола во сне, испугаться и заболеть.

Верующие в первый день Великого поста отказываются от еды и пьют только воду. Фото © Unsplash / engin akyurt