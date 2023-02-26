Тайны Великого поста: Как выдержать испытание в 48 дней и очистить душу

Великий пост в этом году начинается 27 февраля. О том, как правильно поститься эти 48 дней и что из продуктов разрешено, рассказал в беседе с телеканалом "360" настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Москве Максим Козлов.

Согласно общим правилам, в период поста есть можно только один раз в день. На это время из рациона исключаются мясо, рыба, яйца, молоко и крепкое спиртное. В субботу и воскресенье разрешается поесть дважды, также можно употреблять масло и вино. Рыба разрешена лишь в Благовещение (7 апреля) и Вербное воскресенье.

В РПЦ пояснили, что "цель поста — искоренение пагубных проявлений души и стяжание добродетелей", поэтому ограничения в еде — не главное требование во время поста. Как заметил Козлов, строго поститься могут те, кто регулярно молится. В пост важны не телесные ограничения, а духовность, поэтому речь не о "диете", подчеркнул священник.

"Нужно стараться не "есть" людей, не испытывать вражды и ненависти, хранить в душе мир с окружающими, с совестью и Богом. Можно применять и физические ограничения в виде воздержания от мясо-молочной пищи, излишних отвлечений и развлечений. Но воздержание в пище — вещь в посте второстепенная и абсолютно инструментальная, целью поста оно не является и являться никак не должно", — объяснил настоятель храма.