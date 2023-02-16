Православным россиянам назвали даты родительских суббот в 2023 году

Родительской субботой в православии называются дни, когда принято чтить память умерших. Ближайший такой день будет 18 февраля. Эта суббота также называется мясопустной, после неё начинается Масленица, а затем Великий пост.

Как пишет РИА "ФедералПресс", в марте будет сразу три родительских субботы — 11, 18 и 25-го. Через месяц, 25 апреля, православных ждёт Радоница, родительский день попадает на вторник, ещё один приходится на 9 мая, когда принято чтить память усопших воинов.

Троицкая родительская суббота в 2023 году выпадает на 3 июня, а Покровская родительская суббота — на 7 октября. 28 октября будет Димитриевская родительская суббота. Последней родительской субботой в этом году станет Михайловская — 18 ноября. В общецерковном календаре этой даты нет, однако в ряде регионов принято поминать усопших перед Михайловым днём.

В родительские субботы православные ходят в храмы, молятся за покойных и ставят за них свечи. Также в эти дни принято приезжать на кладбище и наводить порядок на могилах. Считается, что молитвы в родительскую субботу способствуют прощению грехов и помогают душам усопших обрести покой в ином мире.