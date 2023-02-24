Что за день Прощёное воскресенье и как правильно извиняться 26 февраля перед началом Великого поста

27 февраля у православных верующих начнётся Великий пост. Продлится он до 15 апреля: Пасха в 2023-м выпала на 16 апреля. Начало поста предваряет Прощёное воскресенье. Что это за день такой? В материале Лайфа собраны ответы на самые популярные вопросы о финальном дне Сырной седмицы.

Что означает праздник Прощёное воскресенье?

Прощёное воскресенье становится первым шагом на пути к очищению через пост. В этот день принято отпускать все обиды, поделился священник Николай Савченко. Смысл Прощёного воскресенья в том, чтобы перестать дуться самим и суметь искренне попросить прощения у тех, кого вы могли ненароком обидеть.

Когда Прощёное воскресенье в 2023 году?

Прощёное воскресенье — крайний день перед Великим постом, последний день Масленицы. В 2023 году Прощёное воскресенье выпало на 26 февраля, соответственно, строжайший пост православные верующие начнут держать 27-го числа.

Что надо делать в Прощёное воскресенье?

В Прощёное воскресенье следует не только попросить прощения и простить тех, кто обидел вас, но и совершить какое-нибудь доброе дело. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Прощёное воскресенье — последний день Сырной седмицы — рекомендуется проводить в кругу родных, за столом. 26 февраля вспомните о тех, кого обидели и кто обижал вас, обиды, связанные с этими людьми, и постарайтесь их отпустить. Ещё можно сделать доброе дело, съесть все до единого блины, тогда семья будет сплочённой и счастливой, и, конечно, сходить в парную — выпарить из себя все грехи.

Что нельзя делать в Прощёное воскресенье?

В Прощёное воскресенье категорически нельзя вспоминать про зло и подпитывать негативные мысли. Если кто-то действительно очень обидел вас, постарайтесь не разжигать в сердце ещё большую обиду. Злиться, раздражаться, жаловаться в этот день не стоит. 26 февраля откажитесь от забав и веселья, переедания, алкогольных возлияний. Связана такая рекомендация с тем, что на пороге Великого поста лучше сохранять спокойствие.

В последний день Масленицы у многих возникает соблазн наесться и напиться перед постом — это неправильно и нехорошо Николай Савченко Священник

Если вы думаете, что в Прощёное воскресенье ни в коем случае нельзя убираться, вы несколько заблуждаетесь, и вот почему.

С Прощёного воскресенья начинается Великий пост — время, когда люди чувствуют себя слабее, чем обычно. Поэтому все старались убираться заранее, особенно те, кто постится очень строго Николай Савченко Священник

Можно ли печь блины на Прощёное воскресенье?

В Прощёное воскресенье нужно подготовить организм к началу поста, поэтому лучше отказаться от продуктов животного происхождения. Можно приготовить лёгкие блинчики из нута с грибной начинкой.

Можно ли поминать усопших в Прощёное воскресенье?

Поминать усопших в воскресенье перед началом Великого поста можно. Более того, у тех покойных, кто был вам очень дорог, можно попросить прощения через молитву.

Почему надо просить прощения в Прощёное воскресенье?

Верующие в Прощёное воскресенье просят друг у друга прощения, чтобы с лёгким сердцем войти в Великий пост. В 2023-м самый строгий пост начинается 27 февраля. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В Прощёное воскресенье верующие извиняются друг перед другом, чтобы начать пост с лёгким сердцем, с доброй душой. Когда знаешь, что на тебя никто не сердится, и сам не держишь ни на кого обид и зла, легче сосредоточить внимание на жизни духовной и встречать потом Пасху, зная, что у тебя нет грехов. Священник Савченко в беседе с "Вечерней Москвой" заметил: просить прощения 26 февраля лучше при личной встрече, однако, если такой возможности нет, можно извиниться мысленно. Помните ещё, что действовать нужно от сердца.

Что нужно говорить в Прощёное воскресенье?

Если в Прощёное воскресенье вы рассчитываете на чьё-то прощение, не стоит растекаться мыслью по древу и пускаться в объяснения, почему поступили именно так, а не иначе. Просто скажите человеку, перед которым решили извиниться: "Прости меня".

Что ответить на просьбу о прощении?