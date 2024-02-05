"Планирую расти дальше": Какие проблемы с головой у дочки-качка Шукшиной, раз та строит из себя Терминатора
Кардинальное изменение дочери знаменитой артистки встревожило не только её близких, но и всех поклонников творчества Марии Шукшиной. Почему Анна из хрупкой девушки превратилась в гору мышц?
Некогда 34-летняя Анна Шукшина была хрупкой блондинкой с точёной талией и стройными ножками. Все не переставали говорить, как та похожа на свою мать — знаменитую актрису Марию Шукшину. Но вот только никто и подумать не мог, что такие сравнения будут вспоминать со вздохом.
Дело в том, что недавно Анна похвасталась в социальных сетях своими спортивными достижениями. Каким было шоком для многих обнаружить, что та готовится к соревнованиям по бодибилдингу, которые пройдут в мае-2024. От хрупкой девушки не осталось и следа: на снимке позирует крупная, мускулистая спортсменка с бицепсами, которые больше, чем у большинства мужчин.
Дочь Марии Шукшиной Анна превратилась в настоящего Халка. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anna__shukshina
На вопросы о том, что будет после соревнований, если на них девушка попадёт, Анна как-то отвечала: "Планирую расти дальше. Но не в плане становиться больше, а расти в качестве тела. Здесь всегда есть куда стремиться".
Известно, что сейчас Анна практически живёт в качалке, не ходит на свидания и не разговаривает с мамой с 2021 года. Мария Шукшина, со слов дочери, назвала её трансвеститом, отказавшись от общения. Девушка затаила на родительницу обиду.
Анна Шукшина до и после: с чего начинала бодибилдерша. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anna__shukshina
Life.ru поговорил с психологом и телесно-ориентированным терапевтом Анной Протасовой и спросил, что такая зацикленность на росте мышц и жизни в тренажёрном зале может говорить про психику Шукшиной.
Эксперт ответила, что в тот момент, когда Анна Шукшина занималась бодибилдингом, тело для неё имело особое значение: "Это был её приоритет, который занимал первостепенное место. Тело помогало в достижении конкретной цели".
В кого превратилась Анна Шукшина: до и после. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anna__shukshina
"И сейчас, когда она набрала, она может чувствовать себя более свободной, более комфортно. То, что сейчас у Анны происходит, является естественным состоянием, потому что она долгое время была в напряжении: контролировала своё тело, заставляла себя ходить в зал, ограничивала. В жизни, так или иначе, мы сталкиваемся с напряжением. И невозможно всю жизнь в нём находиться. Это будет влиять или на физиологическое состояние, или на психологическое", — пояснила Life.ru врач и президент Международной ассоциации телесных психологов Анна Протасова.
Главное — следовать рекомендациям врачей, сдавать анализы, смотреть, чтобы не было дефицитов. Если душевное состояние Анны Шукшиной в порядке и она стабильна, то волноваться не о чем. А понятия красоты у каждого свои. "Сами формы — это не хорошо и не плохо", — подчеркнула эксперт.
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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anna__shukshina