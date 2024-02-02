Без стакана воды в старости: Какие 7 наших звёзд отказались завести детей и почему

Казалось бы, раз жизнь идёт хорошо, значит, пора рожать детей. Но героини нашей подборки вместо этого либо выбрали жить для себя, либо хотели ребёнка, но уже не смогли этого сделать из-за возраста. Кому пока не выпал счастливый шанс обзавестись наследником?

1. Лайма Вайкуле

Какие бездетные звёзды есть в России? Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

В свои 69 лет артистка так ни разу и не стала матерью. Хотя шанс у неё был. В молодости Лайма забеременела, но решила сделать аборт. В дальнейшем Вайкуле предпринимала попытки завести наследника, но время для этого уже прошло. На то, чтобы зачать сына или дочь, ей уже не хватило здоровья. В результате забеременеть не получилось.

2. Вика Цыганова

Вика Цыганова тоже не имеет своих детей. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

60-летняя певица Цыганова прожила яркую жизнь. В браке с супругом она вместе уже не один десяток лет, но родить наследника тоже не получилось. Женщина не захотела становиться матерью потому, что боялась пагубного влияния ребёнка на свою жизнь. Якобы, если бы он родился, Цыганова не смогла бы заниматься тем, что делала всю жизнь. Теперь она наверняка жалеет о том выборе.

3. Роза Хайруллина

Какие звёзды остались без детей на старости лет: Роза Хайруллина. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

У 62-летней актрисы Розы Хайруллиной личная жизнь не сложилась по всем фронтам. Сейчас у неё нет ни супруга, ни детей. Возможно, на отказ от потомства повлиял образ жизни и предпочтения артистки. Она признавалась, что любит одиночество. А ещё работать в ночное время суток, поскольку является "совой". Также интересным фактом из жизни Розы является и то, что она не пользуется ни ноутбуком, ни телефоном. Завести семью с таким набором качеств — непросто. Да и возраст уже не тот.

4. Елена Цыплакова

Бездетные знаменитости: Елена Цыплакова. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Известная российская и советская актриса в возрасте 65 лет осталась без наследников. Она становилась женой целых три раза, но матерью — ни одного. Вполне возможно, что основной причиной отсутствия детей является неудачная поездка артистки в Африку в 1983 году. Там женщина отравилась, из-за чего в будущем столкнулась с огромным количеством болезней. Например, у неё были проблемы со щитовидкой и сахарный диабет. Не исключено, что именно из-за той злополучной поездки у Елены Цыплаковой и не получилось завести ребёнка.

5. Ирина Розанова

Популярные в России актрисы без детей: Ирина Розанова. Фото © ТАСС / Виталий Невар

Известная российская актриса, которая не выглядит на возраст 62 года (как указано у неё в паспорте), тоже ни разу в жизни не стала мамой. Хотя шансов у женщины было целых три — именно столько раз она была в браке.

Идеологию чайлдфри Розанова не поддерживает. Она хотела обрести наследника, но по неизвестным причинам женщине не удалось сделать этого ни с одним из супругов. Почему именно, знаменитость предпочитает умалчивать.

6. Ольга Бузова

Недавно отметившая 38-летие Ольга Бузова тоже пока не стала мамой. Фото © t.me / byzovahouse

Известная 38-летняя певица и телеведущая тоже до сих пор не стала мамой. Подписчики социальных сетей Бузовой не забывают упомянуть об этом под публикациями артистки и напомнить, что "часики тикают". Но вместо этого артистка живёт яркую жизнь. Постоянно публикует фото и видео с отдыха, а также модных столичных тусовок. На вопросы хейтеров о том, когда же Бузова родит, она отвечает жёстко: "Собака лает, караван идёт".

7. Светлана Ходченкова

Бездетные актрисы России: 7 имён. Светлана Ходченкова. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Некогда популярная актриса российских сериалов и кино в свой 41 год ни разу не стала матерью. Впрочем, её эта проблема пока не беспокоит. Сейчас Светлана планирует реализоваться в актёрской карьере. Но у Ходченковой в плане материнства всё впереди. Верим, что однажды рядом с ней окажется настоящий мужчина, от которого она захочет ребёнка.