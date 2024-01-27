Любовные рекорды: 5 российских звёзд с беспрецедентным количеством браков
В российском шоу-бизнесе есть настоящие сердцеедки — молодые и не очень женщины, у которых было множество браков. Рассказываем о селебрити, у которых семья разваливалась более трёх раз.
Некоторые знаменитости патологически не умеют сохранять отношения со вторыми половинками. Причём такая проблема есть как у звёзд всероссийского масштаба, так и у менее известных. Кто же заполучил почётные места в списке сердцеедок?
Алла Пугачёва — пять браков
Артистка — рекордсменка подборки по количеству звёздных браков. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Певица считается примадонной не только в музыке, но и, похоже, в любви. По количеству мужей Пугачёва обгоняет многих нынешних звёзд российской эстрады: их у артистки было целых пять. Но в любовных историях Аллы Борисовны есть и плюсы. Каждый её следующий брак длился намного дольше, чем предыдущий.
Несмотря на то что Пугачёва не могла сберечь семью и разводилась со своими избранниками, каждый из них оставлял в её жизни положительный след. Например, от циркача Миколаса Орбакаса родилась талантливая певица Кристина Орбакайте. В результате брака с артистом Филиппом Киркоровым появилось несколько ярких, красивых песен. Самая популярная из них — "Зайка моя".
Благодаря браку с иноагентом Максимом Галкиным* у Пугачёвой родилось двое детей. Мальчик Гарри и девочка Лиза. Несмотря на вынашивание детей суррогатной матерью, в семье артистов их любят.
2. Лолита Милявская — пять браков
У кого из звёзд было больше всего браков? Фото © ТАСС / Вадим Тараканов
Артистка дебютировала в роли жены, не успев разменять второй десяток, — в 19 лет. Но первый брак ожидаемо не задался. Она развелась с мужем и принялась искать нового избранника. Похождения привели Милявскую к тому, что у неё суммарно было пять браков.
Последним супругом звезды был Дмитрий Иванов. С ним Лолита тоже развелась и сейчас находится в поиске новых ощущений. Однако к взаимоотношениям с новым мужчиной обещает подходить с холодной головой, "без бабочек в животе".
3. Анастасия Мицковская — восемь браков
Анастасия Мицковская была замужем больше всех в шоубизе. Фото © ТАСС / Владимир Яцина
Артистка уступает Пугачёвой и Лолите по популярности, но точно обходит по количеству браков. Женой Мицковская была целых восемь раз. В последнем браке, с 55-летним музыкантом с псевдонимом Юлиан, артистка пробыла совсем недолго — около 12 месяцев. Сохранить отношения не удалось из-за проблем со здоровьем певицы. Она не может иметь детей, что и стало причиной развода.
4. Людмила Гурченко — пять браков
Людмила Гурченко тоже оказалась одной из звёзд, у кого было много браков. Фото © ТАСС / Анатолий Рухадзе
Артистка, сама того не зная, опередила Лолиту на год, став самой молодой "дебютировавшей женой" в этой подборке. Первый брак Гурченко заключила в 18 лет. Но любви на всю жизнь не случилось, супруги развелись, и артистка отправилась в свободное плавание. Суммарно она была замужем целых пять раз.
Самым известным из всех мужей Гурченко был Иосиф Кобзон. Он стал четвёртым супругом артистки, но сохранить отношения с ним ей тоже не удалось. В результате после Кобзона у Гурченко был ещё один муж.
5. Екатерина Климова — три брака
Неудачная история любви востребованной звезды Екатерины Климовой... и множество браков. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Актрису часто зовут сыграть в российских сериалах, фильмах. Но пословица "Не везёт в картах — повезёт в любви" сработала в обратную сторону. С семейной жизнью у Климовой серьёзные проблемы. У актрисы было три брака — и все они распались.
Но есть и хорошие новости. В этих трёх браках у Климовой суммарно родилось четверо детей. Сейчас актриса занимается их воспитанием.
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ТАСС / Дмитрий Серебряков / Николай Малышев / Вадим Тараканов