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27 января, 16:00

Любовные рекорды: 5 российских звёзд с беспрецедентным количеством браков

В российском шоу-бизнесе есть настоящие сердцеедки — молодые и не очень женщины, у которых было множество браков. Рассказываем о селебрити, у которых семья разваливалась более трёх раз.

Некоторые знаменитости патологически не умеют сохранять отношения со вторыми половинками. Причём такая проблема есть как у звёзд всероссийского масштаба, так и у менее известных. Кто же заполучил почётные места в списке сердцеедок?

Алла Пугачёва — пять браков

Артистка — рекордсменка подборки по количеству звёздных браков. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Артистка — рекордсменка подборки по количеству звёздных браков. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певица считается примадонной не только в музыке, но и, похоже, в любви. По количеству мужей Пугачёва обгоняет многих нынешних звёзд российской эстрады: их у артистки было целых пять. Но в любовных историях Аллы Борисовны есть и плюсы. Каждый её следующий брак длился намного дольше, чем предыдущий.

Несмотря на то что Пугачёва не могла сберечь семью и разводилась со своими избранниками, каждый из них оставлял в её жизни положительный след. Например, от циркача Миколаса Орбакаса родилась талантливая певица Кристина Орбакайте. В результате брака с артистом Филиппом Киркоровым появилось несколько ярких, красивых песен. Самая популярная из них — "Зайка моя".

Благодаря браку с иноагентом Максимом Галкиным* у Пугачёвой родилось двое детей. Мальчик Гарри и девочка Лиза. Несмотря на вынашивание детей суррогатной матерью, в семье артистов их любят.

2. Лолита Милявская — пять браков

У кого из звёзд было больше всего браков? Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

У кого из звёзд было больше всего браков? Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Артистка дебютировала в роли жены, не успев разменять второй десяток, — в 19 лет. Но первый брак ожидаемо не задался. Она развелась с мужем и принялась искать нового избранника. Похождения привели Милявскую к тому, что у неё суммарно было пять браков.

Последним супругом звезды был Дмитрий Иванов. С ним Лолита тоже развелась и сейчас находится в поиске новых ощущений. Однако к взаимоотношениям с новым мужчиной обещает подходить с холодной головой, "без бабочек в животе".

3. Анастасия Мицковская — восемь браков

Анастасия Мицковская была замужем больше всех в шоубизе. Фото © ТАСС / Владимир Яцина

Анастасия Мицковская была замужем больше всех в шоубизе. Фото © ТАСС / Владимир Яцина

Артистка уступает Пугачёвой и Лолите по популярности, но точно обходит по количеству браков. Женой Мицковская была целых восемь раз. В последнем браке, с 55-летним музыкантом с псевдонимом Юлиан, артистка пробыла совсем недолго — около 12 месяцев. Сохранить отношения не удалось из-за проблем со здоровьем певицы. Она не может иметь детей, что и стало причиной развода.

4. Людмила Гурченко — пять браков

Людмила Гурченко тоже оказалась одной из звёзд, у кого было много браков. Фото © ТАСС / Анатолий Рухадзе

Людмила Гурченко тоже оказалась одной из звёзд, у кого было много браков. Фото © ТАСС / Анатолий Рухадзе

Артистка, сама того не зная, опередила Лолиту на год, став самой молодой "дебютировавшей женой" в этой подборке. Первый брак Гурченко заключила в 18 лет. Но любви на всю жизнь не случилось, супруги развелись, и артистка отправилась в свободное плавание. Суммарно она была замужем целых пять раз.

Самым известным из всех мужей Гурченко был Иосиф Кобзон. Он стал четвёртым супругом артистки, но сохранить отношения с ним ей тоже не удалось. В результате после Кобзона у Гурченко был ещё один муж.

5. Екатерина Климова — три брака

Неудачная история любви востребованной звезды Екатерины Климовой... и множество браков. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Неудачная история любви востребованной звезды Екатерины Климовой... и множество браков. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Актрису часто зовут сыграть в российских сериалах, фильмах. Но пословица "Не везёт в картах — повезёт в любви" сработала в обратную сторону. С семейной жизнью у Климовой серьёзные проблемы. У актрисы было три брака — и все они распались.

Но есть и хорошие новости. В этих трёх браках у Климовой суммарно родилось четверо детей. Сейчас актриса занимается их воспитанием.

Клоны или родственники? 14 звёзд, похожих друг на друга как две капли воды
Клоны или родственники? 14 звёзд, похожих друг на друга как две капли воды
Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Серебряков / Николай Малышев / Вадим Тараканов

Елизавета Терешкова
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