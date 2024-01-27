"Становятся токсичными": Захарова прокомментировала инциденты с Галкиным* и "Би-2"
Захарова: В инцидентах с Галкиным* и "Би-2" нет ничего удивительного
Российские дипломаты оперативно доводят до властей страны, в которую приезжают сбежавшие звёзды отечественного шоу-бизнеса, позицию всего народа по теме спецоперации (СВО), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В связи с этим она отметила, что совершенно не удивлена депортации участников группы "Би-2" из Таиланда и отказу во въезде Максиму Галкину* на Бали.
"Никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм. Теракты, совершаемые упырями Зеленского, ужасают весь мир", — сказала Захарова в беседе с изданием "Подъём".
Дипломат добавила, что деньги на преступления Киева выделяются не только Западом, но и некоторыми "деятелями антикультуры". Спонсируя убийства мирных жителей, они, по словам Захаровой, "становятся токсичными".
Как рассказывал Лайф, несостоявшийся концерт Галкина* с программой "Прекрасное далёко" должен был состояться сегодня, 27 января, на Бали. По некоторым данным, юмориста не пустили на остров из-за выкрикивания на концертах лозунга украинских националистов и разжигания межнациональной ненависти.
Музыкантов из "Би-2" же оштрафовали на 95 долларов каждого за проведение концертов в Таиланде без разрешения. Семерых участников группы, напомним, задержали на Пхукете после выступления 24 января. Оказалось, что они приехали в страну по простой туристической визе. Момент их задержания попал на видео. В ближайшее время музыкантов перевезут из Пхукета в Бангкок для последующей депортации. По законам Таиланда, депортация производится прямым авиарейсом в страну выдачи паспорта.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.
VK / МИД России