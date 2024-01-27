Российские дипломаты оперативно доводят до властей страны, в которую приезжают сбежавшие звёзды отечественного шоу-бизнеса, позицию всего народа по теме спецоперации (СВО), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В связи с этим она отметила, что совершенно не удивлена депортации участников группы "Би-2" из Таиланда и отказу во въезде Максиму Галкину* на Бали.

"Никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм. Теракты, совершаемые упырями Зеленского, ужасают весь мир", — сказала Захарова в беседе с изданием "Подъём".

Дипломат добавила, что деньги на преступления Киева выделяются не только Западом, но и некоторыми "деятелями антикультуры". Спонсируя убийства мирных жителей, они, по словам Захаровой, "становятся токсичными".