Участников группы "Би-2" задержали в Таиланде
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Участников рок-группы "Би-2" задержали в Таиланде за проведение концертов без разрешения на работу. Об этом сообщила местная туристическая полиция. В случае обнаружения ошибок в документах музыкантам грозит депортация.
Напомним, участники "Би-2" переехали из России на Кипр после начала спецоперации. Они пообещали, что никогда не вернутся на родину, а бывших сограждан назвали "животными с условными рефлексами". Весной прошлого года Минюст РФ признал Лёву из "Би-2" (Егора Бортника*) иностранным агентом.
Ранее Лайф писал, что рокеров из "Би-2" требуют проверить на финансирование терроризма и госизмену, а также лишить их имущества в России. С заявлением к правоохранителям обратилось общественное движение "Зов народа". Возмущение общественников вызвали высказывания Лёвы*, в которых он открыто признаётся подписчикам, что закупает автомобильную технику для ВСУ, желает победы Киеву, а также обещает спонсировать украинских военных до завершения спецоперации.
* Признан иностранным агентом.