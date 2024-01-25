Участников группы "Би-2" задержали в Таиланде

Участников рок-группы "Би-2" задержали в Таиланде за проведение концертов без разрешения на работу. Об этом сообщила местная туристическая полиция. В случае обнаружения ошибок в документах музыкантам грозит депортация.

"Мы не ангелы, тёмные твари": Как группа "Би-2" покупает технику для армии Украины на заработанные в России сотни миллионов

"Мы не ангелы, тёмные твари": Как группа "Би-2" покупает технику для армии Украины на заработанные в России сотни миллионов

Ранее Лайф писал, что рокеров из "Би-2" требуют проверить на финансирование терроризма и госизмену, а также лишить их имущества в России. С заявлением к правоохранителям обратилось общественное движение "Зов народа". Возмущение общественников вызвали высказывания Лёвы*, в которых он открыто признаётся подписчикам, что закупает автомобильную технику для ВСУ, желает победы Киеву, а также обещает спонсировать украинских военных до завершения спецоперации.