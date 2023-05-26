Минюст признал Лёву из "Би-2" иноагентом

Министерство юстиции РФ признало певца Лёву (Егора Бортника)* из группы "Би-2" иностранным агентом. Об этом сообщили в ведомстве.

Согласно информации на сайте министерства, кроме солиста "Би-2" иностранными агентами также признаны в том числе Аллеман Ирина, Александр Архипов, Алексанр Губаев, "Общенародный Союз Возрождения России", "Совет матерей и жён".