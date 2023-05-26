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26 мая, 18:04

Минюст признал Лёву из "Би-2" иноагентом

Министерство юстиции РФ признало певца Лёву (Егора Бортника)* из группы "Би-2" иностранным агентом. Об этом сообщили в ведомстве.

Согласно информации на сайте министерства, кроме солиста "Би-2" иностранными агентами также признаны в том числе Аллеман Ирина, Александр Архипов, Алексанр Губаев, "Общенародный Союз Возрождения России", "Совет матерей и жён".

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Напомним, ранее солист группы "Би-2" пообещал, что никогда не вернётся в Россию, а бывших сограждан он назвал "животными с условными рефлексами". После этого общественник попросил признать Лёву иностранным агентом.

* признан иностранным агентом

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Андрей Григорьев
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