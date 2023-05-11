Солист группы "Би-2" Лёва Бортник пообещал, что никогда не вернётся в Россию, а бывших сограждан он назвал "животными с условными рефлексами". Об этом он написал в соцсети под комментарием поклонницы, поздравившей кумира с Днём Победы.

Лёва из "Би-2" ответил фанатам про День Победы. Скриншот © Instagram (соцсеть запрещена в России)

Лёва из "Би-2" ответил фанатам про День Победы. Скриншот © Instagram (соцсеть запрещена в России)

Лёва из "Би-2" ответил фанатам про День Победы. Скриншот © Instagram (соцсеть запрещена в России)

Лёва из "Би-2" ответил фанатам про День Победы. Скриншот © Instagram (соцсеть запрещена в России)

Он ответил ей неожиданным поздравлением "союзнических войск во второй мировой", продемонстрировав тотальное незнание истории. Лёва переписал для себя прошлое России, забыв, кто внёс решающий вклад в разгром фашизма и почему второй фронт "союзники" открыли лишь в 1944 году.

Не забыл Лёва плюнуть и в настоящее России. По его словам, сейчас страна демонстрирует "омерзение и брезгливость". Интересно, что никакого "омерзения" у музыканта не вызывали преступления украинской армии в Донбассе на протяжении восьми предыдущих лет.

"Вы превратились в животных с условными рефлексами произношения слов, но без всякой связи между собой", — написал он поклонникам.

Даже терпеливые фанаты возмутились агрессией и жестокостью артиста. Ему напомнили, что Киев начал уничтожение русскоговорящего населения в 2014 году и останавливаться не собирался. Но Лёву мало волнует то, что не вписывается в его антироссийскую позицию, а погибшие за восемь лет дети Донбасса — "это другое". Завершил он разговор словами: "Я не вернусь в Россию".

Хотя на официальном сайте группы пока ещё продаются билеты на концерт в Москве 2 июня. Также запланированы выступления в Сочи и Волгограде. Об отмене заявлений не было.