В Латвии в День Победы задержали 26 человек за возложение цветов и салюты

Полицейские в Латвии задержали 26 человек из-за празднования Дня Победы, а также завели 38 административных и четыре уголовных дела. Об этом пишет Delfi со ссылкой на МВД страны.

Наибольшее число задержаний произошло в Рижском районе — 22, там же возбуждено больше всего дел об административных правонарушениях — 21. Наиболее распространённые нарушения: возложение цветов к местам, где находились демонтированные советские памятники, и ношение георгиевской ленточки.

Кроме того, несколько человек задержали за нарушение правил использования пиротехники, так как её запуск запретили с утра 9 Мая на сутки. Также полиция возбудила четыре уголовных производства за оправдание геноцида, военных преступлений, преступлений против мира: два в Риге и два в Даугавпилсе. Уголовные дела связаны с заявлениями о российской военной операции на Украине.