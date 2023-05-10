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10 мая, 04:24

В Латвии в День Победы задержали 26 человек за возложение цветов и салюты

Полицейские в Латвии задержали 26 человек из-за празднования Дня Победы, а также завели 38 административных и четыре уголовных дела. Об этом пишет Delfi со ссылкой на МВД страны.

Наибольшее число задержаний произошло в Рижском районе — 22, там же возбуждено больше всего дел об административных правонарушениях — 21. Наиболее распространённые нарушения: возложение цветов к местам, где находились демонтированные советские памятники, и ношение георгиевской ленточки.

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Кроме того, несколько человек задержали за нарушение правил использования пиротехники, так как её запуск запретили с утра 9 Мая на сутки. Также полиция возбудила четыре уголовных производства за оправдание геноцида, военных преступлений, преступлений против мира: два в Риге и два в Даугавпилсе. Уголовные дела связаны с заявлениями о российской военной операции на Украине.

А ранее Лайф рассказывал, что в Варшаве агрессивная толпа людей перегородила дорогу послу России Сергею Андрееву на мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры. Дипломат назвал произошедшее пакостью, которая была совершена по чёткой установке. МИД РФ выразит Польше протест из-за провокации.

Обложка ©

Flickr / Valsts policija

Юлия Коновалова
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