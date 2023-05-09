Агрессивная толпа помешала послу России возложить цветы на кладбище-мавзолее в Польше

В Варшаве агрессивная толпа людей перегородила дорогу послу России Сергею Андрееву на мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры. Дипломат приехал туда 9 мая для того, чтобы возложить венок.

В Варшаве толпа не даёт российскому послу пройти к мемориалу на улице Жвирки и Вигуры. Видео © facebook (Запрещена в РФ) / Варшава здесь

Судя по кадрам с места событий, собравшиеся оттесняют Андреева и ещё нескольких человек из делегации к автомобилю, чтобы не дать пройти к кладбищу-мавзолею. Люди требуют от дипломата снять с пиджака георгиевскую ленту.