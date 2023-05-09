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9 мая, 09:12

Агрессивная толпа помешала послу России возложить цветы на кладбище-мавзолее в Польше

Российскому послу помешали возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве

В Варшаве агрессивная толпа людей перегородила дорогу послу России Сергею Андрееву на мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры. Дипломат приехал туда 9 мая для того, чтобы возложить венок.

В Варшаве толпа не даёт российскому послу пройти к мемориалу на улице Жвирки и Вигуры. Видео © facebook (Запрещена в РФ) / Варшава здесь

Судя по кадрам с места событий, собравшиеся оттесняют Андреева и ещё нескольких человек из делегации к автомобилю, чтобы не дать пройти к кладбищу-мавзолею. Люди требуют от дипломата снять с пиджака георгиевскую ленту.

В МИД Польши объяснили, почему Варшава оставит своего посла в России

В МИД Польши объяснили, почему Варшава оставит своего посла в России

Ранее Лайф писал о том, что в Берлине административный суд встал на сторону местной полиции и запретил демонстрировать флаги РФ, СССР и символику 9 Мая.

Обложка ©

facebook (Запрещена в РФ) / Варшава здесь

Илья Суриков
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