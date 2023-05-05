В МИД Польши объяснили, почему Варшава оставит своего посла в России
Лукаш Ясина: Польша оставит посла в России ради сохранения каналов коммуникации
Польша не хочет отзывать своего посла в России, чтобы не закрывать все каналы коммуникации, тем более что многие страны ЕС придерживаются такого же мнения. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в эфире радиостанции RMF FM.
"Это всегда рассуждения за и против. И уже год этот вопрос перевешивает в сторону того, чтобы на территории Российской Федерации оставалось польское представительство, так как это вопрос заботы о наших гражданах, вопрос не закрытия каналов коммуникации", — объяснил он.
По его словам, миссией польского посла также является оказание поддержки оппозиции в России. Ясина уточнил, что "посол Кшиштоф Краевский делает там очень много прекрасных вещей, встречаясь хотя бы с российской оппозицией и заботясь о них".
Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Польша рискует "доиграться", если выдвинет России требования по репарациям за ущерб, который якобы понесла от СССР во время Второй мировой войны.
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