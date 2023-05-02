КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 11:47

Песков: Судя по поведению Варшавы, отношения РФ и Польши не ждёт ничего хорошего

Ничего хорошего в отношениях между Россией и Польшей в ближайшее время ждать точно не стоит. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Судя по тому, какое поведение сейчас демонстрируют польские власти, ничего хорошего наши двусторонние отношения не ждёт", — сказал представитель Кремля.

По его словам, охватившая умы представителей власти Польши русофобия лишает их трезвости в подходе ко всему, что связано с РФ, а это, в свою очередь, влияет и на решения, которые под этим эффектом принимаются. За всем этим могут пойти определённые последствия, добавил Песков.

Напомним, ранее в Польше заявили, что намерены потребовать от России репарации. По словам главы бюро международной политики канцелярии польского президента Марчина Пшидача, сделать это Варшава планирует, как только получит выплаты от Германии.

В Госдуме назвали возмутительным намерение Польши требовать репарации от России

В Госдуме назвали возмутительным намерение Польши требовать репарации от России

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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