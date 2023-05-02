Песков: Судя по поведению Варшавы, отношения РФ и Польши не ждёт ничего хорошего

Ничего хорошего в отношениях между Россией и Польшей в ближайшее время ждать точно не стоит. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Судя по тому, какое поведение сейчас демонстрируют польские власти, ничего хорошего наши двусторонние отношения не ждёт", — сказал представитель Кремля.

По его словам, охватившая умы представителей власти Польши русофобия лишает их трезвости в подходе ко всему, что связано с РФ, а это, в свою очередь, влияет и на решения, которые под этим эффектом принимаются. За всем этим могут пойти определённые последствия, добавил Песков.