В Госдуме назвали возмутительным намерение Польши требовать репарации от России

Готовность требовать репарации от России со стороны Польши является возмутительной. Поскольку это требование направлено к стране-победителю. Об этом в беседе с Лайфом рассказала депутат Госдумы Мария Бутина.

Она также добавила, что в Польше процветает "оголтелый нацизм", который направлен не только против русских, но и против евреев. Бутина привела в пример местный закон, который запрещает произносить фразу "польские лагеря смерти".

"Власти Польши ссылаются на то, что якобы Польши как независимого государства не существовало, поэтому поляки не несут ответственности за то, что были карателями евреев во времена Второй мировой войны. Против этого закона выступал, в частности, Израиль", — отметила депутат.

Бутина напомнила, что действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий однажды заявил о том, что евреи принимали участие в холокосте. Она считает, что уровень ненависти и масштабы нацизма в Польше должны беспокоить всё мировое сообщество, которое "тихо и покорно молчит".