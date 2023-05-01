На Украине заявили о наращивании военных сил Польшей для конфронтации с РФ
Экс-советник Кучмы Соскин заявил о подготовке Польши к прямой конфронтации с РФ
Власти Польши готовятся к прямой конфронтации с Россией. Об этом заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.
"Польша идёт путём наращивания военных усилий <...>. Они осуществляют открытые враждебные действия против России. Последние события — прямой вызов [президенту РФ Владимиру] Путину", — подчеркнул он.
Польские власти, продолжил эксперт, закупают оружие и увеличивают численность армии для подготовки к прямой конфронтации с Россией. Сейчас Варшава проводит провокационную политику в отношении дипмиссии РФ.
Напомним, 29 апреля в столице Польши представители мэрии совместно с полицией взломали ворота и проникли в школу при российском посольстве. Позже власти выступили с требованием освободить здание. Глава Россотрудничества заявил, что Россия этого не забудет. Из-за захвата русской школы в Варшаве москвичи вышли на акцию протеста. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о праве России разорвать дипотношения с Польшей, но в этом случае пострадают россияне.
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