На Украине заявили о наращивании военных сил Польшей для конфронтации с РФ

Власти Польши готовятся к прямой конфронтации с Россией. Об этом заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

"Польша идёт путём наращивания военных усилий <...>. Они осуществляют открытые враждебные действия против России. Последние события — прямой вызов [президенту РФ Владимиру] Путину", — подчеркнул он.