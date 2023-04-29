Примаков: Россия не забудет Польше взлома школы при Посольстве РФ

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Россия не забудет полякам незаконного проникновения на территорию школы при Посольстве РФ. Представители мэрии Варшавы сегодня утром в сопровождении полиции взломали замок на воротах и вторглись внутрь.

"Поляки ломают двери русской школы при посольстве. Запомним этот день. Школы. При посольстве", — коротко написал Примаков в своём телеграм-канале.