КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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29 апреля, 09:34

Примаков: Россия не забудет Польше взлома школы при Посольстве РФ

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Россия не забудет полякам незаконного проникновения на территорию школы при Посольстве РФ. Представители мэрии Варшавы сегодня утром в сопровождении полиции взломали замок на воротах и вторглись внутрь.

"Поляки ломают двери русской школы при посольстве. Запомним этот день. Школы. При посольстве", — коротко написал Примаков в своём телеграм-канале.

Полиция ворвалась в здание школы при Посольстве РФ в Варшаве

Полиция ворвалась в здание школы при Посольстве РФ в Варшаве

Ранее над Посольством России в Париже сняли вертолёт МВД Франции с человеком с камерой на борту. Дипломаты отправили ноту властям страны, но не получили никаких разъяснений.

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t.me / Военкор Сергей Колясников

Ирина Фальке
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