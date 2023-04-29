Полиция ворвалась в здание школы при Посольстве РФ в Варшаве

Представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции начали ломать дверь в школе при Посольстве России в Польше. Судя по кадрам РИА "Новости" с места событий, им удалось взломать замки.

Сломав калитку, они проникли в школу при посольстве РФ и цепью с замком заблокировали ворота, дабы оттуда нельзя было вывезти имущество. К зданию дипмиссии приехали представители посольства, в том числе советник-посланник Андрей Ордаш. Он заявил, что все решения об изъятии здания российская сторона считает незаконными, и предупредил об ответных шагах.