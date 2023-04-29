КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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29 апреля, 08:12
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Полиция ворвалась в здание школы при Посольстве РФ в Варшаве

Представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции начали ломать дверь в школе при Посольстве России в Польше. Судя по кадрам РИА "Новости" с места событий, им удалось взломать замки.

Сломав калитку, они проникли в школу при посольстве РФ и цепью с замком заблокировали ворота, дабы оттуда нельзя было вывезти имущество. К зданию дипмиссии приехали представители посольства, в том числе советник-посланник Андрей Ордаш. Он заявил, что все решения об изъятии здания российская сторона считает незаконными, и предупредил об ответных шагах.

В Кремле пригрозили Польше ответом на изъятие денег со счетов посольства

В Кремле пригрозили Польше ответом на изъятие денег со счетов посольства

Ранее посол России Сергей Андреев сообщил, что польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства РФ. Точную сумму он не назвал, но заявил, что это "значительные средства". Они хранились в долларах и злотых.

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t.me/rian_ru

Андрей Бражников
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