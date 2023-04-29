Полиция ворвалась в здание школы при Посольстве РФ в Варшаве
Представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции начали ломать дверь в школе при Посольстве России в Польше. Судя по кадрам РИА "Новости" с места событий, им удалось взломать замки.
Сломав калитку, они проникли в школу при посольстве РФ и цепью с замком заблокировали ворота, дабы оттуда нельзя было вывезти имущество. К зданию дипмиссии приехали представители посольства, в том числе советник-посланник Андрей Ордаш. Он заявил, что все решения об изъятии здания российская сторона считает незаконными, и предупредил об ответных шагах.
Ранее посол России Сергей Андреев сообщил, что польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства РФ. Точную сумму он не назвал, но заявил, что это "значительные средства". Они хранились в долларах и злотых.
t.me/rian_ru