КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 20:41

В Кремле пригрозили Польше ответом на изъятие денег со счетов посольства

Песков: Россия ответит Польше на изъятие денег со счетов посольства

Россия ответит Польше на решение изъять деньги со счетов посольства и торгового представительства РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Обязательно стоит", — сказал он, отвечая на вопрос РИА "Новости", ждать ли Варшаве ответных мер со стороны Москвы.

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Напомним, ранее посол России Сергей Андреев сообщил, что польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства РФ. По его словам, речь идёт о "значительных средствах", которые хранились как в долларах США, так и в польских злотых.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев
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