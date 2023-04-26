В Кремле пригрозили Польше ответом на изъятие денег со счетов посольства

Россия ответит Польше на решение изъять деньги со счетов посольства и торгового представительства РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Обязательно стоит", — сказал он, отвечая на вопрос РИА "Новости", ждать ли Варшаве ответных мер со стороны Москвы.

Напомним, ранее посол России Сергей Андреев сообщил, что польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства РФ. По его словам, речь идёт о "значительных средствах", которые хранились как в долларах США, так и в польских злотых.