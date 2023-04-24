В Госдуме посоветовали Польше, превратившейся в "шакала Европы", умерить аппетит

Депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв в беседе с Лайфом прокомментировал намерения Польши устроить геополитический передел. Парламентарий отметил, что "амбиции шляхты всегда зашкаливали", но Варшаве, с учётом опыта минувших лет, следовало бы всё-таки опасаться своих желаний.

"Недаром Польшу ещё несколько веков назад прозвали "шакалом Европы": подбирает падаль, оставшуюся после столкновений великих держав. Так и сейчас, оказавшись соседом с театром боевых действий, Польша старается извлечь из этой ситуации максимальную выгоду — территориальную, денежную и политическую", — подчеркнул наш собеседник.

Журавлёв напомнил, что наполеоновские планы Варшавы, как правило, всегда оборачивались делением Польши между сильными державами, поэтому страна на какое-то время попросту переставала существовать. Поэтому как только "шакальё из Варшавы надоест Парижу, Берлину и Москве", так сразу же наступит час очередного такого раздела, резюмировал депутат.