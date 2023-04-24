Глава СВР Нарышкин уличил Польшу в стремлении устроить геополитический передел

Тема геополитического передела, в том числе пересмотра границ, становится для Польши всё острее на фоне украинского кризиса. Таким мнением поделился в понедельник директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

"Для польского руководства в условиях украинского кризиса становится всё более острой тема геополитического передела, включающего пересмотр границ государства", — приводит слова Нарышкина пресс-бюро ведомства.

Он добавил, что современная Польша приблизилась к состоянию накануне Второй мировой войны, когда Уинстон Черчилль метко назвал её "гиеной Европы". В то время Варшава конфликтовала со всеми соседями и жаждала территориальной экспансии.