КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

24 апреля, 08:32

Глава СВР Нарышкин уличил Польшу в стремлении устроить геополитический передел

Тема геополитического передела, в том числе пересмотра границ, становится для Польши всё острее на фоне украинского кризиса. Таким мнением поделился в понедельник директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

"Для польского руководства в условиях украинского кризиса становится всё более острой тема геополитического передела, включающего пересмотр границ государства", — приводит слова Нарышкина пресс-бюро ведомства.

Он добавил, что современная Польша приблизилась к состоянию накануне Второй мировой войны, когда Уинстон Черчилль метко назвал её "гиеной Европы". В то время Варшава конфликтовала со всеми соседями и жаждала территориальной экспансии.

"Или сейчас, или никогда": Медведев рассказал об idée fixe Польши

"Или сейчас, или никогда": Медведев рассказал об idée fixe Польши

Ранее украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что скоро между Украиной и Польшей не будет никаких границ. На этом фоне в СМИ появились сообщения, что Киев обсуждает идею создания единого государства-конфедерации с Варшавой "в интересах безопасности".

Обложка ©

Kremlin.ru

Марина Калегина
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Специальная военная операция на Украине
  • Сергей Нарышкин
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров