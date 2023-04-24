"Или сейчас, или никогда": Медведев рассказал об idée fixe Польши
Медведев: Польша хочет поглотить остатки Украины
Власти Польши намерены поглотить часть Украины, не задумываясь о последствиях. Об этом в телеграм-канале заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, назвав возрождение Речи Посполитой idée fixe Варшавы.
"Варшавские элиты спят и видят, как взять геополитический реванш у России, пересмотрев в том числе итоги Переяславской рады. В нынешних обстоятельствах оборзевшая Польша решила, что шанс поглотить остатки Украины может быть реализован или сейчас, или уже никогда. Конечно, о последствиях никто из галлюцинирующих польских маньяков не думает", — написал он.
По словам Медведева, уже скоро исчерпается "кормовая база западенщины". Политик напомнил Варшаве о сложных отношениях поляков и украинцев с 1920 по 1939 год, когда первые "дали идеологическое топливо" для появления национализма и бандеровщины. Он также отметил, что Польша не умеет быть империей.
"Конечно, переоценка соперника в неменьшей степени вредна, чем его недооценка. Поляки спят и видят, что они снова крутые и что все ресурсы России брошены на сдерживание новой Речи Бандеросполитой. Только вот ляхи просчитались со своей idée fixe: на дворе не середина XVII века. А Польша не ровня России и никогда ею не будет", — добавил зампред Совбеза.
Напомним, ранее Владимир Зеленский пообещал, что скоро между Украиной и Польшей не будет никаких границ. Кроме того, на этом фоне в СМИ появились сообщения, что Киев обсуждает идею создания единого государства-конфедерации с Варшавой "в интересах безопасности".
VK / Дмитрий Медведев