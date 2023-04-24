"Или сейчас, или никогда": Медведев рассказал об idée fixe Польши

Власти Польши намерены поглотить часть Украины, не задумываясь о последствиях. Об этом в телеграм-канале заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, назвав возрождение Речи Посполитой idée fixe Варшавы.

"Варшавские элиты спят и видят, как взять геополитический реванш у России, пересмотрев в том числе итоги Переяславской рады. В нынешних обстоятельствах оборзевшая Польша решила, что шанс поглотить остатки Украины может быть реализован или сейчас, или уже никогда. Конечно, о последствиях никто из галлюцинирующих польских маньяков не думает", — написал он.

По словам Медведева, уже скоро исчерпается "кормовая база западенщины". Политик напомнил Варшаве о сложных отношениях поляков и украинцев с 1920 по 1939 год, когда первые "дали идеологическое топливо" для появления национализма и бандеровщины. Он также отметил, что Польша не умеет быть империей.