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Регион
Опубликовано 11 апреля 2023, 18:22
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Что Зеленский мог предложить Польше за второй фронт против России

Экс-разведчик MI6 Крук: Зеленский готов продать Польше часть Украины ради Крыма

Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский (слева направо). Фото © ТАСС / AP / Zuma

Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский (слева направо). Фото © ТАСС / AP / Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский готов передать Польше ряд западных регионов Украины ради её вступления в вооружённый конфликт, считает бывший сотрудник разведслужбы Великобритании MI6 Алистер Крук. Он обратил внимание, что, согласно слухам, украинский лидер мог попросить помощи Варшавы в захвате Крыма в ходе своего недавнего визита.

"Это вполне возможно. Зеленский находится в отчаянном положении. Ему бы хотелось расширения конфликта, чтобы в него вступила Польша в качестве члена НАТО", рассказал Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Бывший разведчик считает, что поляки вряд ли пойдут на эту авантюру, так как испытывают внутриполитические трудности. Если Варшава решится, отметил он, правительство Анджея Дуды может потерять власть.

В Кремле затруднились понять слова Зеленского о стирании украинско-польских границ
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Ранее польский политолог Томас Гжегож Гроссе заявил, что после завершения вооружённого конфликта Украина должна стать частью "большой и сильной" Польши. Он считает, что подобное решение поможет решить вопрос вступления Незалежной в НАТО и Евросоюз.

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Матвей Константинов
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