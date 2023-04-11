Президент Украины Владимир Зеленский готов передать Польше ряд западных регионов Украины ради её вступления в вооружённый конфликт, считает бывший сотрудник разведслужбы Великобритании MI6 Алистер Крук. Он обратил внимание, что, согласно слухам, украинский лидер мог попросить помощи Варшавы в захвате Крыма в ходе своего недавнего визита.

"Это вполне возможно. Зеленский находится в отчаянном положении. Ему бы хотелось расширения конфликта, чтобы в него вступила Польша в качестве члена НАТО", — рассказал Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Бывший разведчик считает, что поляки вряд ли пойдут на эту авантюру, так как испытывают внутриполитические трудности. Если Варшава решится, отметил он, правительство Анджея Дуды может потерять власть.