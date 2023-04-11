Что Зеленский мог предложить Польше за второй фронт против России
Экс-разведчик MI6 Крук: Зеленский готов продать Польше часть Украины ради Крыма
Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский (слева направо). Фото © ТАСС / AP / Zuma
Президент Украины Владимир Зеленский готов передать Польше ряд западных регионов Украины ради её вступления в вооружённый конфликт, считает бывший сотрудник разведслужбы Великобритании MI6 Алистер Крук. Он обратил внимание, что, согласно слухам, украинский лидер мог попросить помощи Варшавы в захвате Крыма в ходе своего недавнего визита.
"Это вполне возможно. Зеленский находится в отчаянном положении. Ему бы хотелось расширения конфликта, чтобы в него вступила Польша в качестве члена НАТО", — рассказал Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Бывший разведчик считает, что поляки вряд ли пойдут на эту авантюру, так как испытывают внутриполитические трудности. Если Варшава решится, отметил он, правительство Анджея Дуды может потерять власть.
Ранее польский политолог Томас Гжегож Гроссе заявил, что после завершения вооружённого конфликта Украина должна стать частью "большой и сильной" Польши. Он считает, что подобное решение поможет решить вопрос вступления Незалежной в НАТО и Евросоюз.