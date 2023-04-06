В Кремле затруднились понять слова Зеленского о стирании украинско-польских границ
В Кремле затруднились понять смысл высказываний президента Украины Владимира Зеленского о том, что у них с Польшей в будущем "не будет ни политических, ни экономических, ни исторических границ". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, придётся "набраться терпения" и дальше следить за ходом мысли украинского политика, чтобы, наконец, разгадать его план.
"Если господин Зеленский имел в виду поглощение Украины со стороны Польши, здесь нужно разобраться. Если господин Зеленский хочет идти по пути своих соседей и, например, объявить, что больше не будет украинского языка, а будет польский язык, тоже мы такие прецеденты видели по соседству от Украины", — рассудил представитель Кремля.
Напомним, что накануне украинский президент Владимир Зеленский прибыл в соседнюю республику с официальным визитом. В ходе встречи Дуда обещал Украине половину флота Польши из истребителей МиГ-29. А Зеленский в ответ пообещал, что скоро между Украиной и Польшей не будет никаких границ, чем вызвал немалую панику в Сети.