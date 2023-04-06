В Кремле затруднились понять слова Зеленского о стирании украинско-польских границ

В Кремле затруднились понять смысл высказываний президента Украины Владимира Зеленского о том, что у них с Польшей в будущем "не будет ни политических, ни экономических, ни исторических границ". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, придётся "набраться терпения" и дальше следить за ходом мысли украинского политика, чтобы, наконец, разгадать его план.