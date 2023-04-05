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5 апреля, 13:16

Дуда обещал Зеленскому половину флота Польши из истребителей МиГ-29

Дуда: Польша передаст Украине ещё шесть МиГ-29, доведя общее число до 14

Польша готова передать Киеву ещё шесть истребителей МиГ-29. Об этом президент республики Анджей Дуда сообщил на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. По его словам, Варшава уже отправила Киеву четыре таких самолёта, ещё четыре находятся в процессе передачи. Таким образом, общее число истребителей МиГ-29, которые получат ВСУ, составит 14.

"В нашем распоряжении ещё остаются МиГи, которые прошли модернизацию и доведены до стандартов НАТО. Эти МиГи пока ещё будут нам нужны", — заявил Дуда.

При этом он добавил, что Варшава готова отдать Киеву все самолёты МиГ-29, когда ВВС Польши заменят советские истребители на современные западные модели.

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Ранее замглавы МИД страны Павел Яблоньский заявлял, что республика не будет передавать Украине все свои истребители МиГ-29. Всего в Польше 28 таких военных самолётов.

Обложка ©

Getty Images / Omar Marques

Никита Никонов
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