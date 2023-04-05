Дуда обещал Зеленскому половину флота Польши из истребителей МиГ-29
Дуда: Польша передаст Украине ещё шесть МиГ-29, доведя общее число до 14
Польша готова передать Киеву ещё шесть истребителей МиГ-29. Об этом президент республики Анджей Дуда сообщил на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. По его словам, Варшава уже отправила Киеву четыре таких самолёта, ещё четыре находятся в процессе передачи. Таким образом, общее число истребителей МиГ-29, которые получат ВСУ, составит 14.
"В нашем распоряжении ещё остаются МиГи, которые прошли модернизацию и доведены до стандартов НАТО. Эти МиГи пока ещё будут нам нужны", — заявил Дуда.
При этом он добавил, что Варшава готова отдать Киеву все самолёты МиГ-29, когда ВВС Польши заменят советские истребители на современные западные модели.
Ранее замглавы МИД страны Павел Яблоньский заявлял, что республика не будет передавать Украине все свои истребители МиГ-29. Всего в Польше 28 таких военных самолётов.
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