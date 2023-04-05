Дуда обещал Зеленскому половину флота Польши из истребителей МиГ-29

Польша готова передать Киеву ещё шесть истребителей МиГ-29. Об этом президент республики Анджей Дуда сообщил на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. По его словам, Варшава уже отправила Киеву четыре таких самолёта, ещё четыре находятся в процессе передачи. Таким образом, общее число истребителей МиГ-29, которые получат ВСУ, составит 14.

"В нашем распоряжении ещё остаются МиГи, которые прошли модернизацию и доведены до стандартов НАТО. Эти МиГи пока ещё будут нам нужны", — заявил Дуда.

При этом он добавил, что Варшава готова отдать Киеву все самолёты МиГ-29, когда ВВС Польши заменят советские истребители на современные западные модели.