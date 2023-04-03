Польша отправила на Украину несколько истребителей МиГ-29
Представитель Дуды: Польша передала Украине несколько истребителей МиГ-29
Польша передала Украине несколько истребителей МиГ-29. Об этом в эфире радиостанции RMF сообщил Марчин Пшидач. При этом точное число самолётов, отправленных Киеву, он не уточнил.
"Насколько я знаю, несколько МиГ-29 уже отправлено", — сказал чиновник.
При этом, как ранее заявлял замглавы МИД страны Павел Яблоньский, Польша не готова отдать Украине все МиГ-29, которые есть у неё на хранении. Вместе с тем первые истребители аналогичного типа уже передала Киеву Словакия, на что резко отреагировали в МИД России.
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