Выгода на МиГ-29: Кто ещё отправит Киеву истребители и как ВСУ используют этот парк Как будут развёрнуты МиГ-29, которые Польша и другие страны постсоветского пространства передадут ВСУ к весеннему наступлению, и куда отправит их Киев. 15131 15131 МиГ-29 польских ВВС. Обложка © Getty Images / Omar Marques

Запад искушает закрытая формула украинского неба. Теперь для того, что замерить реакцию России, Вашингтон дал команду Восточной Европе отдать списанные советские истребители Киеву. Они не несут серьёзной угрозы для Армии РФ, и вскоре будут уничтожены российскими ударами. Однако Европе подали политический сигнал, и теперь в очередь на поставку самолётов начинают выстраиваться самые послушные государства Евросоюза.

Гибридная тактика Вашингтона предусматривает тестирование европейских территорий: пострадают они или нет и в какой мере. Несмотря на напор медиапропаганды, читатели западных СМИ уже задаются вопросами, кому прилетит первым от русских и когда, сорвёт ли Польша свой русофобский куш и какой получит ответ, если с её аэродрома взлетят не списанные МиГи, а истребители союзников.

Польша и Словакия

Первыми открыто о поставке четырёх МиГ-29 заявили власти Польши. То есть Варшава нарушила табу о поставке Украине военных самолётов. Глава страны Анджей Дуда признал, что для машин это "последние годы их работы". И хотя этот "авиапарк" устарел и помнит ещё времена ГДР, это сделано не случайно, уверены эксперты.

Практически одновременно с заявлением о поставке Дуда общался с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом (вопреки дежурной фразе канцелярии президента о "вопросах безопасности"). То есть Польша продемонстрировала, что в США не возражают против передачи военной авиации Киеву.

— Поставка Варшавой Киеву истребителей МиГ-29 не может повлиять на исход спецоперации, — напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Киеве тоже скептически отнеслись к подарку союзников. Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что "особенных изменений на фронте вряд ли стоит ждать". По его словам, это устаревшая и неэффективная в борьбе против крылатых ракет и дронов техника.

Самолёт МиГ-29 польских ВВС. Фото © Getty Images / Omar Marques

Одобрил передачу советских истребителей Украине и кабинет министров Словакии. По сообщениям СМИ, в стране находится 11 МиГ-29, десять из которых отправятся в Незалежную, а один — в музей в качестве экспоната. Словакия получит от союзников финансовую компенсацию в размере $900 млн за самолёты. Как сообщает издание SME, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер отметил, что это международное решение и Словакия взамен получит компенсацию — военную технику из США. Также словацкие медиа отмечают, что те самые самолёты МиГ-29 были выведены из эксплуатации прошлым летом и большинство из них в настоящее время непригодны для использования.

Кто следующий

Запад готовит Киев к наступлению, но в ООН не видят нарушений. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прокомментировала решение Варшавы передать Киеву самолёты МиГ-29, заявив, что западные страны сейчас обсуждают возможность предоставления Украине современных истребителей. Она также уточнила, что Дания рассматривает возможность отправки на Украину своей авиации.

Поддерживают передачу Украине датских истребителей F-16 и в парламенте страны. В частности, спикер по вопросам обороны Консервативной партии Расмус Ярлов назвал их "очень важным оружием для защиты Украиной своего государства". Сейчас в Вооружённых силах Дании задействованы истребители F-16, но уже с осени 2023 года их начнут заменять на более современные F-35. Поэтому для Киева ничего не жалко.

Битва за небо

Поставки самолётов Киеву позволяют предположить начало широкомасштабного наступления ВСУ в скором времени, так как без авиации любые танковые соединения ВСУ будут быстро разгромлены Армией России, что сильно ударит по престижу Зеленского и позициям Запада. Известно, что ВСУ используют истребители МиГ-29 для запуска американских ракет Harm по наземным целям. Такими ракетами были обстреляны российские приграничные населённые пункты.

Обострения конфликта даже после получения списанной и устаревшей советской авиации опасаются многие союзники Украины. Киев может перенести атаки на территорию РФ. Это приведёт к эскалации, объясняет испанская газета Confidencial.

"Многие опасаются, что, вооружившись современными истребителями, Украина может расширить свои военные цели на российскую территорию и конфликт обострится с постоянным риском более прямого втягивания НАТО в конфликт", — сообщает Confidencial.

Примеру Польши уже последовали другие страны. Сегодня Словакия, завтра Болгария... Все, у кого сохранились эти старые образцы военной авиации, могут вычистить закрома, ожидая взамен поставок техники НАТО.

Истребители МиГ-29 на авиабазе ВВС, Мальборк, Польша. Фото © ТАСС / EPA / Adam Warzawa

— Самолёты советского образца МиГ-29 оснащены средствами связи и целеуказания спутников НАТО. Помимо истребителей Киеву могут поставить и транспортно-боевые вертолёты Ми-17, произведённые для Афганистана. Этот авиапарк ВСУ могут использовать для атаки на юге и в направлении Крыма уже весной, — сказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Однако на сегодняшний момент ВС РФ сбили 402 украинских самолёта. Учитывая 387 прошедших дней СВО, Армия РФ уничтожает по самолёту ВСУ в день, отмечают эксперты. Новая партия может быть разбита в течение ближайших недель. Но если в совокупности Европа насобирает более ста таких советских моделей, то они будут уничтожены в следующие несколько месяцев. При этом не стоит забывать, что мобилизация на Украине продолжается, в Европе начинают всерьёз рассматривать процесс возвращения украинских беженцев мужского пола, причём сразу на плац ВСУ. Ну а за советскими истребителями придёт очередь F-16, возможно, наряду с европейскими современными моделями.

Планы ВСУ

В военно-экспертной среде существует версия, что основной удар ВСУ при контрнаступлении будет нанесён во второй половине весны в направлении Крыма, остальные манёвры будут отвлекающими или второстепенными. Последствия атаки 15 марта на позиции 291-го полка на Запорожском направлении были признаны разведкой боем. При этом опробована западная бронетехника, части которой удалось пройти минные заграждения.

Этому сопутствуют и такие факторы, как сформированные экипажи для западной техники — танков и бронемашин. Запад планирует поставить 150 танков Leopard 2, M1 Abrams и Challenger, а также 100 Leopard. Системы управления тактического звена НАТО уже внедрены в новые части и соединения, направление главного удара уже выбрано. К середине апреля – началу мая ВСУ будут пытаться наступать на советской технике — тех самых переданных Т-72 и БТР/БМП-1,2, отмечают военкоры. Существует ещё и так называемый ударный кулак из 200–250 танков (включая как поставленные из-за рубежа, так и свои запасы техники), который руководство ВСУ держит вне поля боя.

Нужно быть готовыми к тому, что этот парк отправится на Украину только перед тем, как ВСУ соберутся использовать авиацию для поддержки наступления. Отследить такую переброску и организовать радостную встречу ударных БПЛА или другого оружия мы можем. Но будут ли прикрывать эти самолёты западные дроны, вопрос интересный, и не станет ли переброс устаревшей авиации отвлекающим манёвром, обсуждают на военных форумах.

Авторы Андрей Лапенков